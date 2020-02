LYZZA (Foto: Press)

Tender Squads – unter diesem kollektivierenden Motto läuft die dritte des Ausgabe des Balance Club / Culture Festivals. Die Veranstaltung in Leipzig, die in diversen Locations stattfindet, operiert seit ihrer Gründung an der Schnittstelle von Clubkultur und Gesellschaftskritik. Tendenziell hochklassige Sets von Dopplereffekt, Lena Willikens & Vladimir Ivkovic oder LYZZA bilden also nur einen Teil des programmatischen Spektrums ab.



Vom 20. bis 24. Mai bietet das Festival – interdisziplinär verkommt hier nicht zur hohlen Phrase – außerdem Workshops, Diskussionen und Installationen an, die wertvolle Denkanstöße auch im Hinblick auf Emanzipation und einen zeitgemäßen Feminismus liefern sollen. Außerdem beschäftigen sich Thementage wie RAVE CAPITALISM (21.5.) aktueller denn je mit Gentrifizierung und der sukzessiven Bedrohung von Freiräumen. Wer also theoretische Impulse nebst Liebhaber-Line-Up sucht, sollte zuschlagen.

Groove präsentiert: Balance Club Culture Festival 2020

20. bis 24. Mai 2020



Line-Up: ANTR, Authentically Plastic, Avbvrn, Crusat, Crystallmess, Dopplereffekt (live), Dorian Electra, Kablam, Lena Willikens & Vladimir Ivkovic, Lotic, LYZZA, Moesha 13, M¥SS KETA, Nazira, Torus, Solaris, TSVI, Vice Versa



Tickets: Early Bird (bis Mitte März) 35€, Tagespass zwischen 12 und 16€



Diverse Veranstaltungsorte

Leipzig