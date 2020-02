Schacke (Foto: Presse)

Schacke, euer Newcomer des Jahres und einer der zentralen Figuren, die den rasanten dänischen Hauptstadtsound unermüdlich in die weite Welt hinaustragen, hat für den 21. Februar 2020 die Veröffentlichung seiner EP There’s Something Inside Me angekündigt. Sie erscheint auf Intrepid Skin, dem jungen Label von SPFDJ.

Dafür legt Schacke vier Tracks vor, die die Grenzen seines musikalischen Einflussbereichs erweitern, ohne dabei dem aktuellen Trance- und Gabber-Revival den Wind aus den Segeln zu nehmen. Seine Platte steigt mit dem euphorisierenden Roller „Role Modeling” ein: Genau wie in seiner New-School-Gabber-Hymne „Trained To The Floor” hat der Kopenhagener für den Track auf ein markantes weibliches Gesangssample zurückgegriffen.

Hört hier die exklusive Trackpremiere von „Role Modeling“:

Schacke — There’s Something Inside Me (Intrepid Skin)

Tracklist:

A1. Role Modeling

A2. Full Contraction

A3. Hard Feelings

A4. Forever in Total Negation

Format: 12″ / Digital

Veröffentlichung: 21. Februar 2020