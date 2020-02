Park Hye-jin (Foto: Press)

„Im Club brauchst du kein Tinder und kein Shazam!“, sagte der Berliner DJ und Produzent Marlon Hoffstadt kürzlich im Interview. Weniger Timeline-Scrollen, stattdessen mehr den Moment genießen – das ist der Ansatz hinter Savour The Moment, die er seit mittlerweile zwei Jahren im Salon zur Wilden Renate veranstaltet. Zum zweiten Geburtstag der Partyreihe heißt es wieder: Kopf aus und ab in den Flugmodus! Discoide House-Tunes von Brame & Hamo aus dem Umfeld von Feel My Bicep, verträumte Lo-Fi-Beats von der K-House-Geheimtipp-DJ Park Hye-jin und grooviger Electro von der irischen DJ Cáit treffen auf alte Bekannte aus der Savour-The-Moment-Family: meggy, Philipp Schultheis und natürlich Booker Marlon Hoffstadt selbst.

Gewinnt 2×2 Gästelistenplätze für Savour The Moment in der Renate! Schickt zur Teilnahme einfach eine Mail mit eurem vollen Namen, dem vollen Namen eurer Begleitung und dem Betreff Savour The Moment an gewinnen@groove.de! Teilnahmeschluss ist Donnerstag der 6. Februar 2020.

Savour The Moment

8. Februar 2020

Tickets: ab 12,50 €

Line-Up: Brame & Hamo (Feel My Bicep, Brame & Hamo), Cáit (Radiant Love), Double A Battery Team (Savour The Moment), Elkka (Femme Culture, London), Marlon Hoffstadt (Midnight Themes, Savour The Moment), meggy (Savour The Moment), 박혜진 park hye jin (96 And Forever), Philipp Schultheis (Savour The Moment), XIROI (live performance + DJ Set)

Salon zur Wilden Renate

Alt-Stralau 70

10245 Berlin