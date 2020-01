Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Diese Ausgabe mit den Jungs von Aroma Pitch, die Teil des Berliners Equations Collective sind, dem Amerikaner Cooper Saver, und DJ Ibon, der Kopenhagens rasanter Techno-Szene entsprossen ist. Außerdem schaut diese Woche der Leipziger Plattenladen Inch By Inch vorbei.

Aroma Pitch (Equations Collective, Berlin)

Aroma Pitch (Foto: Alex Bremer)

Lieblingssingles:

01. Equations Collective – Felsenkammer [AWAY Music]

02. Aphelion – Cosmic Vibrations [Bliq 19]

03. DJ Firmeza – Intenso [Príncipe]

04. Ray Monero – Juicey Janet [FTP Records]

05. Barker – Utility [Ostgut Ton]

06. FaltyDL – New Lover [Studio Barnhus]

07. Shadowax – nikolai reptile [trip recordings]

08. ⣎⡇ꉺლ༽இ•̛)ྀ◞ ༎ຶ ༽ৣৢ؞ৢ؞ؖ ꉺლ – ʅ(ƟӨ)ʃ ꐑ(ཀ ඊູ ఠీੂ೧ູ࿃ूੂ✧✧✧✧✧✧ළඕั࿃ूੂ࿃ूੂ [Not On Label]

09. Harvey – The Light (Harvey Version) [Not On Label]

10. Ambienti Coassiali – Dream Room 2 [99CHANTS]

Lieblingsalben:

01. Bufiman – Albumsi [Dekmantel]

02. Aardvarck – Monkey Formula [CROWD]

03. Madteo – Dropped Out Sunshine LP [DDS]

Cooper Saver (Permanent Vacation, Los Angeles)

Cooper Saver (Foto: Presse)

Lieblingssingles:

01. Charlotte Bendiks – Bon Sexy [Accidental Records]

02. Nathan Micay – This’ll Tell The Tale [LuckyMe]

03. Juan Ramos – Fahrt Im Himmel (Let It Go) [ESP Institute]

04. Simi – Erste Begegnung [Nous’klaer Audio]

05. Marie Davidson – So Right (John Talabot 14′ Remix) [Hivern Discs]

06. Project Pablo – Software [Verdicchio Music Publishing]

07. Eva Geist – Anelor [MMODEMM]

08. Grim Lusk – The Man Is Out [12th Isle]

09. Borusiade – Worlds [Microdosing]

10. Prins Thomas – Urmannen (DJ Nobu Remix) [Smalltown Supersound]

Lieblingsalben:

01. Die Orangen – Zwei Orangen [Malka Tuti]

02. Phil Kieran – Life Cycling [Maeve]

03. 19 Gadi Pirms Sākuma ‎– 19 Years Before The Beginning [Stroom]

DJ Ibon (Kulør, Kopenhagen)

DJ Ibon (Foto: Presse)

Lieblingssingles:

01. Araknyl – Botfly [Bodycount]

02. Omniself – Lxythaq [Bodycount]

03. Oprofessionell – Will You [Ute Rec]

04. Hllw – Realms [Union Trance Mission]

05. Lund&Rønde – Sus og Dus [BunkerBauer]

06. Mr. Free – Nebula [Valis]

07. Loke vs Hutti Heita – Tribal Call [Yggdrasil Records]

08. Lasse Vind – Huy [Fast Forward Fundraiser]

09. Pneumatix – String Symphony [Pneumatix]

10. Ezy – Frist They Came For Our Brothers [Fast Forward Productions]

Lieblingsalben:

01. Groundcontrol – VA – UTECD001 [UTE REC]

02. Fast Forward Fundraiser for Together We Push [Fast Forward Productions]

03. Mr. Free – Quantom States [Valid Records]

Inch By Inch Leipzig

Verkaufs-Charts für EPs:



01. Various ‎– RM241219 [R.A.N.D. Muzik Recordings]

02. Oliver Rosemann ‎– Connwax 07 [Connwax]

03. David Jackson – Broken Heart [Frank Music]

04. Consulate ‎– Largs [Bitterfeld]

05. DJ Life ‎– Neural Oscillations EP [Echocentric Records]

06. X/319 ‎– Citadel Core Variations – Part 1 [T-Variant]

07. Edward ‎– Lost In Paradise [Giegling]

08. Various ‎– GLXU001 [Galaxunity]

09. Tlim Shug ‎– Selenicereus Grandiflorus [Cactus Traxx]

10. Various ‎– WAR1902 [Warning]

Verkaufs-Charts für LPs:



01. Wolfram – Amadeus [Live From Earth]

02. Panthera Krause ‎– It’s A Business Doing Pleasure With You [Riotvan]

03. Knat – Zwey [GLYK]