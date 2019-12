Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal beehrt uns unter anderen Kellerkind. Seine Charts drehen sich um das Berliner Label Stil Vor Talent, das den Schweizer auf seinem Weg zum Durchbruch begleitet hat. Gleich dahinter reiht sich Vincent Neumann ein. Er ist Resident in der Leipziger Distillery und nutz seinen Soundcloud-Auftritt nicht nur für die Verbreitung regelmäßig erscheinender Mixe, sondern auch um gesellschaftliche Einsichten zu lancieren. Der Italiener Z.I.P.P.O hält sich da bedeckter, hat aber jüngst, zusammen mit Hiver, die mehr als nennenswerte EP Intuitive Linear View auf seinem Label Fides raugebracht. Zu guter Letzt haben wir den Plattenladen Public Possession mit ins Boot geholt, der seit 2012 in der Münchner City sitzt.

Kellerkind (Stil Vor Talent, Solothurn)

Kellerkind (Foto: Mona Fluri & Sergejs Mings)

Lieblingstracks:

1. Sam Shure – Not Much To Say [Stil Vor Talent]

2. Ante Perry & Dayne S. – Bam Bam [ZEHN Records]

3. Yulia Niko, Sil Romero – Caminando [Crosstown Rebels]

4. Oliver Koletzki – Tiny Sparks [Stil Vor Talent]

5. &ME – Garden [Keinemusik]

6. Armonica, Oluhle – Thatha [Stil Vor Talent]

7. Kintar, Dorian Craft – Tukana [Sudam Recordings]

8. Adana Twins – My Computer Feat. Glowal [Diynamic]

9. Oliver Koletzki, Cioz – Friendly Reminder [Stil Vor Talent]

10. Zigan Aldi – Rebels [Kamai Music]

Lieblingsalben:

1. Sam Shure – Lanconia [Stil Vor Talent]

2. Oliver Koletzki – Fire In The Jungle [Stil Vor Talent]

3. Paji – Paji [Katermukke]

Vincent Neumann (Distillery, Leipzig)

Vincent Neumann (Foto: Mario Hausmann)

Lieblingstracks:

1. Fjaak – Phonox [Fjaak]

2. Monrella – Build Time [Trauma Records]

3. Markus Suckut – Infinity [SCKT]

4. Jonas Kopp – Solar Maximus [Tremsix]

5. Voiski – That Sinking Feeling [Ara]

6. Exterminador – Pericos [Bad Manners]

7. DJ Lily – 31 [Lilies]

8. Deano – Final Meter [Knowledge]

9. LaFontaine Non – Non-Human Entities (Matrixxman Remix) [Planet X]

10. Fabrizio Rat – Lucid Dreams (Phase Remix) [Involve]

Lieblingsalben:

1. Yung Hurn – Y [Live From Earth]

2. Steve Hauschildt – Nonlin [Ghostly International]

3. Sun Worship – Emanations Of Desolation [Vendetta Records]

Z.I.P.P.O (Fides, Italien)

Z.I.P.P.O (Foto: Presse)

Lieblingstracks:

1. Barker – Hedonic Treadmill [Ostgut Ton]

2. Squarepusher – Vortack Fracture (Remix) [Warp]

3. E.R.P. – Ice Mine [Forgotten Future]

4. Space Dimension Controller – Alone in an Unknown Sector [R&S Records]

5. James Shinra – Gyorgy [Craigie Knowes]

6. Human Space Machine – Rebirth [ÆX]

7. Function – Growth Cycle (feat. Robert Owens) [Tresor]

8. Buttechno – Tr919 [трип]

9. Pearl River Sound – Electrovocoda [Survive Ltd]

10. Z.I.P.P.O & Hiver – Intuitive Linear View [Fides]

Lieblingsalben:

1. Quirke – Steal A Golden Hail [Whites]

2. Ryan James Ford – 3NVY [Clone]

3. Alva Noto & Ryuichi Sakamoto – Live At Sydney Opera House [Noton]

Public Possession München

Public Possession München (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

1. 386i – ORKL0-114 SERIES 01 [Die Orakel]

2. Bell Towers – Juicy Blend EP [Public Possession]

3. Deecoy – Archive 2 [L.I.E.S.]

4. RIP Swirl – 9Teen90 EP [Public Possession]

5. Ludwig A.F. Röhrscheid – Between Worlds [Exo Recordings Int.]

6. Manuel Bürger – MB-SYSTEM-001 [Tegel Media]

7. Daniel Dimbas – La Differencia Edits [Rush Hour Music]

8. DJ Sotofett – Noldus [Sex Tags Amfibia]

9. Martyn – One Eye EP [3024]

10. DJ QU – Dance to my Ministry EP [Hotmix Records]

Verkaufs-Charts für LPs:

1. DJ Nobu – Beyond Space And Time Sampler (Pan Sonic) [Best]

2. Stenny – Upsurge LP [Ilian Tape]

3. Música Esporádica – S/T (LP) [Music From Memory]