Westbam (Foto: Press)

Maximilian Lenz alias Westbam wurde schon früh mit der Produktion elektronischer Musik konfrontiert und ist seit den Achtzigern nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Clubkultur. Bekanntheit erlangte er vor allem als Veranstalter der Mayday.

Seine Namensgebung verdankt er seinem großen Vorbild Afrika Bambaataa: der Name Westbam fungiert als Abkürzung für Westfalia Bambaataa, Lenz kommt aus der westfälischen Stadt Münster. Mit seinem Umzug nach Berlin begann er sich als DJ aktiv in der hiesigen Szene zu behaupten und veröffentlichte 1989 schließlich sein erstes Album. Zusammen mit seinem Bruder Fabian Lenz (alias DJ Dick) startete er im Dezember 1991 eine Rettungsaktion für den Radiosender DT64 – die Mayday war geboren. Neben dieser engagierte Lenz sich in den folgenden Jahren zusammen mit Dr. Motte auch für die Loveparade und etablierte sich mit den Jahren national sowie international als erfolgreicher Künstler. Live zu erleben ist Westbam in diesem Jahr noch bei der Silvesterparty Rave ME Back im Aseven in Berlin.

