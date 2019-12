(Foto: Presse)

Bevor im Juli 2020 der fünfjährige Geburtstag seiner regulären Edition ansteht, läutet das Katzensprung mit einem 16-stündigen Weihnachtsfestival den Jahresabschluss ein. Die Vorzeichen stehen in der besinnlichen Zeit also auf Exzess. Um diesen gebührend zu begehen und dabei die melodische Komponente nicht zu vergessen, holt man sich Acts wie Elliver, Marco Tegui, der noch im Sommer einen Mix für uns aufgenommen hat, oder Rey & Kjavik nach Köln. Musikalisch deckt das Programm primär die Spielarten Techno, House und Downbeat ab – Groove verlost Karten für die ausverkaufte Sause!



Gewinnt 2×2 Tickets für das Katzensprung Weihnachtsfestival am 20.12. in Köln! Schickt uns zur Teilnahme eine Mail mit eurem vollen Namen, dem vollen Namen eurer Begleitung und dem Betreff Katzenweihnacht an gewinnen@groove.de! Achtung, die Tickets sind nicht übertragbar, ihr solltet also tatsächlich Zeit haben. Teilnahmeschluss ist der 19. Dezember 2019.

Line-Up: Chris Brid b2b Pierre Chevallier, CocoPilots (live), Danito & Athina, Elliver, Karmakind (live), Marcel Puntheller, Matchy, Marco Tegui. Markus Wesen b2b Verfürth, Marten Sundberg, Nalin, Rey & Kjavik, Victoria Brabeck b2b Max Keck, Yann Berthung, youlaike



Tickets: VVK geschlossen



