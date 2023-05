Love Family Park: Gewinnt Tickets!

Nach vier Jahren Pause kehrt der Love Family Park zurück. Somit geht die Geschichte eines der ältesten und renommiertesten deutschen Open-Air-Techno-Festivals weiter. Ganz nebenbei kann man zur neuen Location gratulieren. DJ Gigola, Sven Väth, Anfisa Letyago und viele weitere feiern am 22. Juli die Premiere des Love Family Parks im Rebstockpark in Frankfurt am Main.

Nach langem Hin und Her konnten Techno-Fans aus ganz Deutschland aufatmen: Das Festival findet statt! Weniger wackelig und mehr als stabil sieht das Line-up aus. Vorne mit dabei ist natürlich Sven Väth, der in diesem Jahr sein Heimspiel feiern darf. Solomun, der einen seiner wenigen Deutschland-Gigs spielt, Nina Kraviz, Clara Cuvé, Enrico Sangiuliano und Anfisa Letyago.

Außerdem am Start: Vintage Culture und KENYA20HZ aus Brasilien sowie die DJ und Multi-Instrumentalistin Chloé Caillet aus Frankreich. Abgerundet wird das Line-up mit melodischem Tech-House von Innellea und einem B2B der beiden Live-From-Earth-Mitglieder DJ Gigola und MCR-T.

22. Juli 2023

Rebstockpark

Frankfurt (am Main)