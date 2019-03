Stream: Marco Tegui – Katzensprung Festival 2019-Mix

Tracklist:

01. Valdovinos feat. Josefina Barreix – Creatures / Kindisch

02. Lee Jones – Salmon Song / Bar 25 Music

03. Marco Tegui & Night Vision – Jumanji / Unreleased

04. Armonica – 010 / Bar 25 Music

05. Benno Blomme – People Keep on w/ Kotelett & Zadak / Bar 25 Music

06. Matt John – Meatball / Bar 25 Music

07. Cascandy – Milkyway / Poesie Musik

08. Marco Tegui & Night Vision – Hear My Words Feat. Jinadu / Poesie Musik

09. Cipy – Merida / Bar 25 Music

10. Red Robin – The Afternoon Sun Of September 25th / Bar 25 Music

11. Maga – Infernal / Stil Vor Talent

12. Blondish & Santiago Garcia – Away From Here / Stil Vor Talent

Groove präsentiert: Katzensprung Festival 2019

11. bis 14. Juli 2019

Line-up: Aio, A.D.H.S., Ameli Paul (live), Atlantik (live), Baba The Knife, Bebi Swayze, Bonfante, Casio, Cute But Evil, Danito & Athina, Denis Stockhausen, Dirty Doering, D-Nox & Beckers, Elias Doré, Elliver, Feinheitsbrei (live), Frida Darko, Gabriel Ananda, Gina Sabatini, Giz, Intinahual (live), Just Emma, Kahl & Kaemena, Karsten Vetten, Kollektiv Ost, Jackie Houser Brown (live), Jpatersson, Lövestad (live), Lasse Lambretta b2b Daensen, Luana Schwengber, Luna City Express, Marcel Puntheller, Markus Wesen b2b Verführt, Matchy, M.E.N.U., Miss Melera, Mollono.Bass, Oberst & Buchner, O / Y (live), Pauli Pocket, Parra For Cuva, Radziminski, Raulito Wolf, Rey & Kjavik, Robin Dey, Sarah Wild, Sascha Funke, Sauerkraut, Sebastian Porter, Seth Schwarz (live), Steve Bonde, Solvane, Timboletti, Tobias Thomas, Uwe Lacto, Wareika (live)

Tickets: ab 110€

Gut Haarbecke

Haarbecke

58566 Kierspe