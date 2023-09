Kampland: Tickets fürs Festival in Münster zu gewinnen

Das Kampland kehrt am 2. Oktober für seine zweite Ausgabe nach Münster zurück. Bei der kleineren Version des Docklands gibt es diesmal sechs Floors in drei verschiedenen Locations, die sich alle in Laufdistanz auf dem Hawerkamp-Gelände befinden. Internationale Acts, darunter erstklassige Namen wie KI/KI, KiNK, Héctor Oaks oder Elif, bespielen die Floors im Fusion, Conny Kramer und in der Sputnikhalle.

Du willst dir die Veranstaltung nicht entgehen lassen? Wir verlosen 2×2 Tickets! Schick’ uns zur Teilnahme bis zum 29. September eine E-Mail mit deinem vollen Namen und dem vollen Namen deiner Begleitung an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: Kampland

2. Oktober 2023

Am Hawerkamp

Münster