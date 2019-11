Foto: Violette Esmeralda (Theo Parrish)

Theo Parrish veröffentlicht auf Sound Signature in Kollaboration mit Maurissa Rose seine neue EP mit zwei Versionen des Tracks „This Is For You“. Die Sängerin ist auf der A-Seite der Platte vertreten, Parrish wurde durch ihre Zusammenarbeit mit Eddie Fowlkes und Alton Miller auf sie aufmerksam.

Die EP ist erst die zweite Veröffentlichung von Parrish in diesem Jahr und ein kleiner Vorgeschmack auf das anstehende Album Wuddaji. Seine letzte Veröffentlichung in Albumlänge war die LP American Intelligence von 2014. Zu erwerben ist „This Is For You“ als 12“-Vinyl.

Hört selbst rein:

Hier könnt ihr nochmal unser Feature zu Theo Parrish von September 2014 lesen.



Theo Parrish – SS078 (Sound Signature)



A. This Is For You (Vocal)

B. This Is For You (Instrumental)