Foto: Presse (Cio D’Or)

Die Künstlerin Cio Dorbandt alias Cio D’Or kann als wahres Multitalent und Vorbild der Szene bezeichnet werden: In über 20 Jahren hat sie ein Repertoire erarbeitet, das von sphärischem Sounddesign über DJing bis zu eigenen Produktionen reicht. Ihre Clubkarriere startete sie 2001 im legendären Münchener Club Ultraschall.

Für die GROOVE-Charts suchte sie ganz im Zeichen ihrer Minimal Techno-Leidenschaft eine Mischung aus flächigen Sounds und mitreißenden Clubtracks zusammen: Donato Dozzy, mit dem sie mehrfach kooperierte, ist mit seinem zurückgelehnten House-Track „Chiki Disco” vertreten. Weiterhin finden sich Kracher wie „2 Dollar Egg” von Naxos, das an zeitgemäßen Breakbeat erinnert, oder aber Hit-Material von HLX und seiner Granulate EP.

Am 14. Dezember spielt Cio D’Or im Blitz Club. Mehr Infos zu ihrem musikalischen Schaffen findet ihr in unserer Review der LP All In All aus dem Jahr 2015.

Die gesamten Charts vom Oktober 2004 gibt es in der GROOVE Ausgabe 90 oder in unserem Heft-Archiv.