Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit Fiedel, Miran N, Orson Wells und Skydiver Records. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge:

Fiedel (Ostgut Ton / Berlin)

Fiedel (© Danny Croucher)



Lieblingstracks:

1. Mode_1 / Duncan Macdonald – Return / Not Everyone Feels The Same [Super Sound Tool]

2. Fiedel & Bodyjack – Duel Series 1 [Bodytrax]

3. Hoover – Hoover 1-3 [Hoover]

4. Blawan – Many Many Pings [Ternesc]

5. JANEIN – Alien Love Syndrome [SEELEN.]

6. Juan Sanchez – Kalpa EP [Format]

7. Truncate – The Bell [Blue Print]

8. Vela Uniform – Kratos [Key Vinyl]

9. D_Roots – Stream Of Data [Dolly]

10. Djrum – Hard To Say [R&S]

Lieblingsalben:

1. rRoxymore – Face To Phase [Don’t Be Afraid]

2. Franziska Lantz – Forming Tropical Cyclone [Global Warming]

3. Disrupt – The Recreation Room [Zonedog]

Miran N (Edge Detection / Berlin)

Miran N (Privat)

Lieblingstracks:

1. Pablo Gargano – Kill That 303 [Metropolitan Music]

2. Bomb Club – Get Out [Affix Records]

3. Aitch Von Wrangler – Rhythm Gangster [Unreleased]

4. Herwig Maurer – Cyklik (Nuw Idol Remix) [Zoom Records]

5. Bloody Mary – Striders [Dame Music]

6. Choice City – For The District [Usbeorn]

7. Shlømo – Minotia (Hadone Remix) [Taapion]

8. Lund&Rønde – Boost [Space Trax]

9. Blawan – Lox [Ternesc]

10. Peder Mannerfelt – Sissel & Bass (Perc Remix) [Peder Mannerfelt]

Lieblingsalben:

1. E-Saggila – My World My Way [Northern Electronics]

2. Mini Esco – Life Force Energy [Posh Isolation]

3. Tourquoise Days – Alternativ Strategies [Minimal Wave Records]

Orson Wells (Die Orakel / Frankfurt)

Orson Wells (Privat)

Lieblingstracks:

1. Koga – Survivor (M&M’s techno will survive mix) feat Maurice [OCP]

2. M&H Syndicate – Phishing [Enchanted Rhythms]

3. Detroit’s Filthiest – The Chase Scene [Casa Voyager Trans World Railways]

4. Bear Bones, Lay Low – Voces de Humo (тпсб Needles In The Heart Mix) [OK SPIRIT]

5. The Connection Machine – X-Manray [Styrax]

6. J.Manuel & Chontane – M48 [Magic Power]

7. You Ain’t Ready To Battle – DJ Nate [Planet Mu]

8. Manuel Fischer – Arni Driftking [Lobster Theremin]

9. Yoshihiro Sawasaki – Neocrystal [Sublime Records]

10. Steffi Grafs Innere Ruhe – Gute Freizeit [The News Cycle]

Lieblingsalben:

1. No Smoke – International Smoke Signals [Warriors Dance]

2. Gloria Ann Taylor – Love Is A Hurtin’ Thing [Luv N’ Haight]

3. Hiroshi Sato – Orient [Kitty Records]

Skydiver Records (Melbourne)

Skydiver Records (Facebook)

Verkaufs-Charts für EPs:

1. Furious Frank – Ahora Si [Butter Sessions]

2. Grauzone – Eisbär [WRWTFW]

3. CZ Wang/Neo Image – Just Off Wave [Mood Hut]

4. Private Lesson – Self Titles [Total Stasis]

5. Suzanne Kraft – Slam [Animals Dancing]

6. S.O.N.S presents SYO – Tears / D.U.N.E [Nuagon Infinite Oceans]

7. FSOM / Andy Rantzen – Track Six / Harmonic Eye [Efficient Space]

8. Simone – Mabsouta [THANKYOU]

9. Furious Frank ‎ – Dream Of Love [Paper Cuts]

10. James Massiah – Natural Born Killers [Levels]

Verkauf-Charts für LPs:

1. Steve Hiett – Down On The Road By The Beach [Efficient Space/Be With Records]

2. Periphera – Pataphysical [12th Isle]

3. Anthony Naples – Fog FM [ANS]