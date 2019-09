Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit Adlas, Benjamin Fröhlich und Transparent Sound. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge.

Adlas (Answer Code Request, Berlin)

Foto: Privat (Adlas)

Lieblingstracks:

Floating Points – Last Bloom [Ninja Tune] Fjaak – Phonox [Fjaak] J.Manuel & Chontane – Echo Cancel [Magic Power] Fadi Mohem – Life Cycle [Klockworks] Karenn – Berlin Live Cut 1 [Voam] Walton – Rolla [Ilian Tape] Pugilist – Undulate [Whities] Al Wooton – Prophecy [Tule] Aurora Halal – Eternal Blue (Wata Igarashi Crossing Remix) [Mutual Dreaming Recordings] Two Shell – Contactless [Livity Sound]

Lieblingsalben:

Barker – Utility [Ostgut Ton] Aleksi Perälä – The Colundi Sequence Level 17.2 [AP Musik] Special Request – Vortex [Houndstooth]

Benjamin Fröhlich (Permanent Vacation, München)

Foto: Privat (Benjamin Fröhlich)

C.L.A.W.S – Into The Eye Of The Zombie Queen [Squirrels On Film] Christian S. – Tannin [Permanent Vacation] Project Pablo – Eye Mask On Think About Everything [VMP] Perel – Karlsson [Uncanny Valley] Llewellyn – These Days [Riotvan] Rotciv – Awakenning [Funnuvojere] DC Salas – Dawn Nostalgia [Correspondant] Small Temple – Time Like Wind (Lauer Dub) [Apersonal Music] DJ Hotel – Sleepless EP [Permanent Vacation] Paulor – Spaceship (Fango Remix) [Life & Death]

Transparent Sound (Orson Records, London)

Foto: Privat (Transparent Sound)