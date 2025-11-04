Mitglied jetzt!
ChartsDJ-Charts

Die GROOVE DJ-Charts mit Annie Lew, Answer Code Request, Cleric, Faster Horses, Kamma und Kwartz

Katharina Pittack

Groove DJ-Charts Neu 2023

Annie Lew

Annie Lew (Foto: Ross Kelly)

EPs

Endrew – Martiri Del Futuro [UFC Records]
Nadia Struiwigh – X1 Shift [Blueprint]
Boards of Canada – In A Beautiful Place Out In The Country [Warp]
Joy Orbison – TOSSPORTAL [TOSSPORTAL]
Mathys Lenne – Reckon [Hayes]
Schwefelgelb – Marginale [n-PLEX]
Fergus Sweetland – Secret Formula [Hayes]
Psyk – Arcade [Mote Evolver]
Batu – For Spirits [A Long Strange Dream]
Stenny – Maha [Ilian Tape]

Alben/Compilations

Answer Code Request – Gens [Ostgut Ton]
Ahmet Sisman – The Third Space [The Third Room]
Forest Drive West – Apparitions [Livity Sound Recordings]

Answer Code Request

Answer Code Request (Foto: Presse)

EPs

X Club – Stay With Me [Steel City Dance Discs]
Paul Claude – Burning Blue EP [ACR606]
Conrad Von Orten – Ludicrous Speed [Prima Materia]
DJ Dextrose – Soft Cell [NECHTO]
Andre Zimmer – Invisible Sandwich [Big Trouble]
Wala – Jaunty [Somov Records]
Endless – Initate The Future [EMERALD]
Phantom Regiment – Standing At The Edge Of Time [Audio Sculpture]
Filterheadz – Aurora Borealis (Original Mix) [TR543]
Sofian – French Kiss [TRONIC]

Alben/Compilations

Adlas – Material Without Qualities [Hayes]
Lasha Chikaidze – Agartha [OYE Records]
Biosphere – Substrate [All Saints Records]

Cleric

Cleric (Foto: Presse)

EPs

Uvåll & Pierce – Third Eye [Human Dynamics]
Roll Dann – The Black Orchard [MORD]
DC11 – Useless Chain [Planet Rhythm]
Agusto Taito – sqool.3 [Tar Hallow]
Habgud – Distill [BABE]
Drop-E – Empirical [Semantica]
Wigbert – Momentum (Remixes) [Achievement]
Stephen Disario – Elements [Groove Disorder]
Deranged – Side Quest [PRTL WRX]
Sciahri x Hertz Collision – Conatatto [Sublunar Records]

Alben/Compilations

VA – Clergy 10 Years | Juliet CRGX9 [Clergy]
Blawan – SickElixir [XL Recordings]
VA – Blue Hour presents TERRA [Blue Hour Records]

Faster Horses

Faster Horses (Foto: Presse)

EPs

Yesca – YESCA01 [Self Release]
Raredub – HAZMAT01 [Steel City Dance Discs]
Maara – Revenge From The Penthouse EP [Ancient Records]
Bambounou – Soul Trippin [Timedance]
Verraco – Basic Manouvers EP [XL Recordings]
Faster Horses – Take Control EP [Warehouse Project Records]
Ruiz Osc1 – Techsturbation [KAOS]
Morphena & Narciss – Lingua Erotica [Running Back]
Bours? – Kernel EP [Molekul]
Papa Nugs & A For Alpha – SUCKERPUNCH004 [Suckerpunch]

Alben/Compilations

SWIM – Dear Friend [SWIM]
Fabric presents salute [Fabric Records]
James K – Friend [AD 93]

Kamma

Kamma (Foto: Angelina Nikolayeva)

EPs

Alex Neri – Club Voyage EP [Altered Circuits]
Arp Frique & The Perpetual Singers – Save Your Soul (Joe Claussell Sacred Rhythm Praise Version Remix) [Rush Hour]
Ketiov – The Art of Structure [On Loop]
Mahkina – Sale Por el Corazon [Mister T. Edits]
Pasion – Pianoman [Planet Strangelove]
Pete Blaker – Pete Blaker Edits [Razor-N-Tape]
Retromigration – Half Fried EP [Semi Delicious]
Running Hot – Bad For The Body, Good For The Soul [Running Hot Recordings]
Sam Goku – Explorations 02 [Permanent Vacation]
Tal Fussman – No Disco [SEVEN7006]

Alben/Compilations

Lenxi – Did You Get The Dream I Sent You? [Nous’Klaer]
Ron Trent – Lift Off [Rush Hour]
Steffi x Virginia – Patterns Of Vibration [Dekmantel]

Kwartz

Kwartz (Foto: Presse)

EPs

Beatrice M. & Jan Loup – Shallow, Light & Safe EP [Garmo]
Gyrofield – Suspension of Belief [Kapsela]
Al Wootton – CRUX [Sähkö Recordings]
Andy Martin – Cuerpo de Obsidiana [Diaspora Echoes]
Lowsystem – Echoes of the Mind [Trauma Collective]
SSTROM – Avvik [Rösten]
Pugilist – Monument [Ruffkutz]
Nachtwaker – Pleistocene Future 10 [Pleistocene Future]
LDS – Operating The Blue Trackball [Peder Mannerfelt Produktion]
Marcel Dettmann pres. My Own Shadow – Approaching [!K7 Records]

Alben/Compilations

Kelman Duran – Scorpio Falling [Scorpio Red]
Polygonia – Dream Horizons [Dekmantel]
Koenig – 1 Above Minus Underground [PTP]

