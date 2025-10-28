Die GROOVE DJ-Charts mit DJ Egoshooter, Isabel Soto, Kim She, Kléo, Najeh und Stephanie Sykes

DJ Egoshooter
EPs
AnGeLZ – JUST LIKE THAT [HEDRO HYDR8]
Schwefelgelb – Whirlpool Gedanken [n-PLEX]
LAKE HILLS – BCCX020 [BBCO]
Schwefelgelb – Der Rest der Nacht [n-PLEX]
ROAX & Enoch – NPD EP [ROAX, Enoch]
Siu Mata & Amor Satyr – Speed Dembow Vol. 2 [WAJANG]
Gustavo Bassani – Expression [ANIMA]
Jiakar – Caffeine EP [Wangen Club]
ROAX – My Concern EP [ROAX]
Hyden – Tensor EP [smile sessions]
Alben/Compilations
Love In The Endz – ANACO IN THE ENDZ [LITE]
VA – VA VOL. 1 [TILT]
VA – GRÜV #4 [RAW]
Isabel Soto
EPs
Laima Adelaide – Surface as Memory [Predawn Records]
ORBE – Ascender [Token]
Isabel Soto – Habitat Alteration [Sine Space 7]
A4 – Nothing Unreal Exists [Semantica]
Valentino Mora – Biotope [Spazio Disponibile]
Neen – Búsqueda [Newrhythmic]
2bit2bi – Silence [NYXII]
Adriana Lopez – A Series Of Propositions [Warm Up]
Bioden – Torment [Sublunar]
Obscur – Moving Pressure 04 [Moving Pressure]
Alben/Compilations
VA – Brillo en Silencio [NYXII]
VA – Ten Years [47]
VA – Nautilus [MBM]
Kim She
EPs
BLANKA – Transversal [SK-eleven]
Mees Javois – Wasteland EP [ANTIDOTE Records]
Disguised & FANK – Dissonance Diaries [Disguised]
AgainstMe – Further Analysis EP [MALöR Records]
Hemka – Introspection [Mutual Rytm]
Inoxx Trax & Rødhåd – Silvene [WSNWG]
Klaps – Tes ma We [AURA]
Bidoben – Torment [Sublunar]
Sciahri – Pareidolia III [Sublunar]
Konstantin Scharf – Opal [trau-ma]
Alben/Compilations
Nørbak – Suave [NRBK]
Floorplan – The Masters Plan [Classic Music Company]
Mac Declos – Nothing Stands Still [Mama Told Ya]
Kléo
EPs
Arp Frique & The Perpetual Singers – Save Your Soul (Joe Claussell Sacred Rhythm Praise Version Remix) [UnknownUnknown]
Rude Futures (aka Danilo Plessow) – Acid Reaction (The Dub) [Rush Hour]
Pete Blaker – Untitled III [Just What The World Needs]
Shezar – Vibrational Sounds EP [Makin Moves]
Ge-Ology – Nomadic Discorientation [Love Universal]
Boo Williams – Mashup [Booteck]
Vick Lavender – Superhero [Love Universal]
Oye Manny – Living Water [Darker Than Wax]
Kléo – Acid Coolada (Trinidadian Deep Acid Deep Remix) [Call 4 Rhythm]
JJovonn – Mother Tongue x Neroli, Volume 2 [Mother Tongue x Neroli]
Alben/Compilations
Sven Wunder – Daybreak [Piano Piano]
Balimaya Project & Discos Pacifico Allstars – Calima [Jazz Re:freshed]
Tommaso Cappellato – Anti-Planeting [Domanda Music]
Najeh
EPs
The Crumpster – Burning Up [Subliminal Records]
Yesca & HATT.D – Happines Thearapy 25 [Happines Therapy]
Stan Garac – Summer Day [Hall Of Fame Records]
Swoose – Jafool [On Loop]
Toomy Disco – Addicted 2 House [HoojChoons]
Trevor Rockcliffe – The Bells [Mentor Records]
Junior Sanchez & Christian Smith – R United [Cube Recordings]
Yann Solo – Yann´s Cuts Volume 2 EP [New Era Recordings]
Carlos Sanchez – Trim Particle EP [8Bit]
Insert Name Here, Click Click & Carsten Rausch – Outta Space EP [Adult Entertainment]
Alben/Compilations
Pancratio – Automatic House LP [Faith Beat]
VA – Café Soda Selects, Vol. 1 [Café Soda Records]
Eris Drew – Quivering In Time [T4T LUV NRG]
Stephanie Sykes
EPs
DC11 – Picture of Someone Who Clearly Doesn’t Give a Fuck! [Planet Rhythm]
Dustin Zahn – Mid 90’s [KSR]
Augusto Taito – Deep Blue [Dynamic Reflection]
Sept – Leave Your Body [OPUS]
AgainstMe – Blinded by Success [NRBK]
Ribé & Roll Dann – Tregua [Klockworks]
Ignez – Immersion [Somov]
Stephanie Sykes – Baptism of Fire [KSR]
Stephanie Sykes vs Dyad – What Remains [Fides]
Stef Mendesidis – License to Fly [Vault]