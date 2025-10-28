Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
ChartsDJ-Charts

Die GROOVE DJ-Charts mit DJ Egoshooter, Isabel Soto, Kim She, Kléo, Najeh und Stephanie Sykes

Katharina Pittack

Groove DJ-Charts Neu 2023

DJ Egoshooter

DJ Egoshooter (Foto: @permetrinado)

EPs

AnGeLZ – JUST LIKE THAT [HEDRO HYDR8]
Schwefelgelb – Whirlpool Gedanken [n-PLEX]
LAKE HILLS – BCCX020 [BBCO]
Schwefelgelb – Der Rest der Nacht [n-PLEX]
ROAX & Enoch – NPD EP [ROAX, Enoch]
Siu Mata & Amor Satyr – Speed Dembow Vol. 2 [WAJANG]
Gustavo Bassani – Expression [ANIMA]
Jiakar – Caffeine EP [Wangen Club]
ROAX – My Concern EP [ROAX]
Hyden – Tensor EP [smile sessions]

Alben/Compilations

Love In The Endz – ANACO IN THE ENDZ [LITE]
VA – VA VOL. 1 [TILT]
VA – GRÜV #4 [RAW]

Isabel Soto

Isabel Soto (Foto: Raf Gaweda)

EPs

Laima Adelaide – Surface as Memory [Predawn Records]
ORBE – Ascender [Token]
Isabel Soto – Habitat Alteration [Sine Space 7]
A4 – Nothing Unreal Exists [Semantica]
Valentino Mora – Biotope [Spazio Disponibile]
Neen – Búsqueda [Newrhythmic]
2bit2bi – Silence [NYXII]
Adriana Lopez – A Series Of Propositions [Warm Up]
Bioden – Torment [Sublunar]
Obscur – Moving Pressure 04 [Moving Pressure]

Alben/Compilations

VA – Brillo en Silencio [NYXII]
VA – Ten Years [47]
VA – Nautilus [MBM]

Kim She

Kim She (Foto: Franz Becker)

EPs

BLANKA – Transversal [SK-eleven]
Mees Javois – Wasteland EP [ANTIDOTE Records]
Disguised & FANK – Dissonance Diaries [Disguised]
AgainstMe – Further Analysis EP [MALöR Records]
Hemka – Introspection [Mutual Rytm]
Inoxx Trax & Rødhåd – Silvene [WSNWG]
Klaps – Tes ma We [AURA]
Bidoben – Torment [Sublunar]
Sciahri – Pareidolia III [Sublunar]
Konstantin Scharf – Opal [trau-ma]

Alben/Compilations

Nørbak – Suave [NRBK]
Floorplan – The Masters Plan [Classic Music Company]
Mac Declos – Nothing Stands Still [Mama Told Ya]

Kléo

Kléo (Foto: DOUG PIERS)

EPs

Arp Frique & The Perpetual Singers – Save Your Soul (Joe Claussell Sacred Rhythm Praise Version Remix) [UnknownUnknown]
Rude Futures (aka Danilo Plessow) – Acid Reaction (The Dub) [Rush Hour]
Pete Blaker – Untitled III [Just What The World Needs]
Shezar – Vibrational Sounds EP [Makin Moves]
Ge-Ology – Nomadic Discorientation [Love Universal]
Boo Williams – Mashup [Booteck]
Vick Lavender – Superhero [Love Universal]
Oye Manny – Living Water [Darker Than Wax]
Kléo – Acid Coolada (Trinidadian Deep Acid Deep Remix) [Call 4 Rhythm]
JJovonn – Mother Tongue x Neroli, Volume 2 [Mother Tongue x Neroli]

Alben/Compilations

Sven Wunder – Daybreak [Piano Piano]
Balimaya Project & Discos Pacifico Allstars – Calima [Jazz Re:freshed]
Tommaso Cappellato – Anti-Planeting [Domanda Music]

Najeh

Najeh (Foto: Timo Sommer)

EPs

The Crumpster – Burning Up [Subliminal Records]
Yesca & HATT.D – Happines Thearapy 25 [Happines Therapy]
Stan Garac – Summer Day [Hall Of Fame Records]
Swoose – Jafool [On Loop]
Toomy Disco – Addicted 2 House [HoojChoons]
Trevor Rockcliffe – The Bells [Mentor Records]
Junior Sanchez & Christian Smith – R United [Cube Recordings]
Yann Solo – Yann´s Cuts Volume 2 EP [New Era Recordings]
Carlos Sanchez – Trim Particle EP [8Bit]
Insert Name Here, Click Click & Carsten Rausch – Outta Space EP [Adult Entertainment]

Alben/Compilations

Pancratio – Automatic House LP [Faith Beat]
VA – Café Soda Selects, Vol. 1 [Café Soda Records]
Eris Drew – Quivering In Time [T4T LUV NRG]

Stephanie Sykes

Stephanie Sykes (Foto: Presse)

EPs

DC11 – Picture of Someone Who Clearly Doesn’t Give a Fuck! [Planet Rhythm]
Dustin Zahn – Mid 90’s [KSR]
Augusto Taito – Deep Blue [Dynamic Reflection]
Sept – Leave Your Body [OPUS]
AgainstMe – Blinded by Success [NRBK]
Ribé & Roll Dann – Tregua [Klockworks]
Ignez – Immersion [Somov]
Stephanie Sykes – Baptism of Fire [KSR]
Stephanie Sykes vs Dyad – What Remains [Fides]
Stef Mendesidis – License to Fly [Vault]

In diesem Text

Weiterlesen

Die GROOVE DJ-Charts mit Amotik, Bae Blade, Bailey Ibbs, DJ AYA, Litoshka und Shanda

Die nächste Runde der Groove DJ-Charts im Herbst - mit Amotik, Bae Blade, Bailey Ibbs, DJ AYA, Litoshka und Shanda.
Katharina Pittack -

Features

Drogenpolitik in Deutschland: Ein ganz eigener Mix aus Pathos, Panik und Paragrafen

Feature
Während Drogen zum Club gehören, kämpft die Szene mit Bürokratie, Grauzonen und politischer Ignoranz – und übernimmt, wo der Staat versagt.

Pornceptual-Mitstreiter Malte Bossen über die Gestaltung von Darkrooms: „Wer bereit ist, kommt rein”

Feature
Malte Bossen gewährt Einblicke in die Welt sexpositiver Techno-Partys und erklärt, welche Gedanken in die Gestaltung eines guten Darkrooms einfließen.

Clubschutzzone in Köln: „Das ist mehr als nur ein Signal”

Feature
In Köln gibt es eine deutschlandweit einmalige Clubschutzzone. Kann die gegen das Clubsterben helfen? Wir haben es uns vor Ort angeschaut!

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv