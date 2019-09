Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit Michel de Hey, Tasha und Victor. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge.

Michel de Hey (HEY! records, Amsterdam)

Foto: Privat (Michel de Hey)

Lieblingstracks:

KH – Only Human [Text Records] S.A.M. – Fury of Laughter [PIV] Limited Edition – The Light (Michel de Hey Remix) [Unreleased] Detroit Swindle – Wado Baya [Aus Music] Unknown artists – Just One Turn (Windows Remix) [In the Future] Derek Carr – Acid Bath [Cragie Knowes] Nacho Marco – Simple Things [Loudeast records] Michel de Hey & Boris Ross – If You Know You Know [Rejected Records] DJ Fett Burger & DJ Speckguertel – Enjoy This Limousine [Clone Royal Oak] The Toxic Avenger & Greg Kozo – African Rubber Band [Enchanté Records]

Tasha (Machine/London)

Foto: Harley Madams

Lieblingstracks:

Cadans – Pierce [Neighbourhood] Rhyw – Tap to Resume [Seilscheibenpfeiler Schallplatten Berlin] Deniro – Monsoon 2 [Tape Records] Adiel – Musicofilia [Ara] Afrodeutsche – Drink [Rapid Records] Stef Mendesidis – Hunt [Klockworks] Stenny – Stress Test [Ilian Tape] Barker – Die Hards of the Darwinian Order [Ostgut Ton] rRoxymore – Passages [Don’t Be Afraid] Reflec – Caves [Neighbourhood]

Lieblingsalben:

Barker – Utility [Ostgut Ton] Kamikaze Space Programme – Dead Skin Cells [Osiris] Various Artists – The Hive: Volume 1 [Neighbourhood]

Victor (Magic Power/Berlin)

Foto: Privat (Victor)

Lieblingstracks:

Headie One & Skepta – Back To Basics (Floating Points Remix) [Relentless Records] FJAAK – Phonox [FJAAK] Two Shell – Run [Livity Sound] Konduku – Bolu [Idle Hands] Barker – Paradise Engineering [Ostgut Ton] Fundamental Knowledge – 1994-21 (2019 Version by Fadi Mohem) – [Seilscheibenpfeiler] Walton – Depth Charge [Ilian Tape] Fadi Mohem – Life Cycle [Klockworks] Stephen Brown – Canet 2 [A.R.T.less] Rifts – As I Am (Epic Mix) [Magic Power]

Lieblingsalben: