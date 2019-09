Bild: Reclaim Club Culture

Wie ihr sicher bereits wisst, ist am heutigen Freitag, den 20.09.2019 globaler Klimastreik. Erstmals beteiligen sich zahlreiche Firmen und Einrichtungen am Streik oder stellen ihrer Belegschaft zumindest frei, sich den Protesten anzuschließen.

Auch die Technoszene ist am Start. Reclaim the City organisiert den Rave Aufstand, an dem sich zahlreiche Gruppen aus der Szene beteiligen. Die Groove-Redaktion streikt mit und sammelt ab 15 Uhr Eindrücke aus der Menge. Verfolgt unsere Instagram-Stories und schließt euch dem Zug an, falls ihr nicht längst dabei seid!