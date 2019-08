Auch wenn man es sich aktuell noch nicht so ganz vorstellen kann: Der Sommer neigt sich dem Ende zu – und mit ihm leider auch die Openair-Saison. Bevor sich alle kollektiv wieder in überdachte Industriehallen und staubige Kellerclubs verkriechen, gibt die Berliner Else zum Abschluss noch mal alles und lässt den Sommer gebührend ausklingen.

Nach sechs Jahren Else-Abstinenz holt sich die Openair-Location am Treptower Park keinen geringeren als Todd Terje ins Boot. Wer jetzt nicht direkt die Bassline des Über-Ohrwurms „Inspector Norse“ im Kopf hat, hat vermutlich die letzten fünf Jahre unter einem Stein gelebt. Ebenfalls am Start ist Paramida, deren Erfolgsgeschichte auch nicht zu verachten ist: vom Boiler Room über Dekmantel-Podcast bis zum gerade fünf Jahre alt gewordenen eigenen Erfolgs-Label Love on the Rocks – muss man erstmal nachmachen.

Mit Cinthie und Jasper James sind zusätzlich noch zwei ganz persönliche Highlights der Renate-Else-Family dabei und dass Marlon Hoffstadt, Michal Zietara und natürlich die Herren Peak & Swift selbst bei einem amtlichen Closing nicht fehlen dürfen, liegt wohl auf der Hand.

ELSE Closing

8. September 2019

Tickets: ab 18 €

Line-Up:

Todd Terje /// olsen records

Jasper James /// optimo

CC:DISCO! /// club coco

Cinthie /// aus music, 803 crystal grooves

Paramida /// love on the rocks

Marlon Hoffstadt /// midnight themes, ransom note records

Johannes Albert /// frank music, renate

PEAK & SWIFT /// renate schallplatten

Michal Zietara /// renate, pets, loser

Cyranotaurus Cortex /// renate

ELSE

An den Treptowers 10

Berlin