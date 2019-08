Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit Ciel, Mike Servito und Roman Lindau. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge.

Ciel (Peach Discs, Toronto)

Foto: Presse (Ciel)

Lieblingstracks:

Schacke – Кислотный пипл (Kisloty People) Adam Pits – Spooka Troopa (unreleased) Hagan ft Gafacci – Yenko Spincycle – Twister (Oblong Records) Sterac – Pacifica Peppermint Lounge – Lemon Project (Grapefruit Mix) Young American Primitive – Trance Formation (ZoeMagic Records) Tom Blip & Swordman Kitala – Kitala Beat (Funky Mix) JTC – FlightSTRENS2Rd (Bopside) Fede Lng & Mojeaux – Flight Mode (Yu Su Remix)

Lieblingsalben:

VA – Manara International Presents: The Ultimate Spice Mix Carmen Villain – Both Lines Will be Blue (Smalltown Supersound) Gene on Earth – Local Fuzz 8

Mike Servito (New York, The Bunker New York)

Foto: Presse (Mike Servito)

Lieblingstracks:

Decius – Paradise (Decius Trax) Fabio Monesi – The Raw Theory (Cragie Knowes) Love Letters – CMB (The Bunker New York) Luke Vibert – X To C (Memory Box) Velodrome – Capataz (Dark Entries Records) Blotter Trax – Programmed Memories (Frustrated Funk) Joonam – Tight Rope (Vakant) Viers – Bless (Steel City Dance Discs) Louh – 4 Pax (To The Heaven Mix) (Libertine Industries) Hugo Massein – Lust & Sound (Unknown To The Unknown Dancetraxx)

Lieblingsalben:

Luke Vibert – Valvable (I Love Acid) Prince – Originals (NPG Records) Hot Mix – 5 Acid LP (Still Music)

Roman Lindau (Berlin, Colorcode Records)

Foto: Marie Staggat (Roman Lindau)

Lieblingstracks:

ROSA – First Sequenz (Colorcode) Nikk – Force of Pleasure (Spandau20) Truncate – Our Bodies (EI8HT) Redshape – Bishop (Delsin) Monomood – Dispoad (Colorcode) Sascha Rydell – SR80 (Colorcode) Hot Chip – Hungry Child – KINK mix (Domino) I AM BAM – Roller (Quartz) Abi Bah – Up and Downs (H – Productions) Roman Lindau – Soul Taker (Colorcode)

Lieblingsalben: