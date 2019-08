5. Ricardo Villalobos – 808 The Bassqueen (1999)

Unverhohlener als Ricardo Villalobos kann man seinem Maschinenfetisch kaum Ausdruck verleihen: Mit „808 The Bassqueen” huldigt er Rolands Gear-Klassiker zumindest im Titel auf angemessen überschwängliche Weise. Der Track selbst klingt dann beinahe unterkühlt, trotzdem ätherisch, typisch minimalistisch eben. Platz genug für ein zeitloses Sample: „Looking for some bass? Well, then give me a call. I’m your 808 bass queen.” Diesen Beweis bleibt die 808 auch in diesem Fall absolut nicht schuldig. Maximilian Fritz