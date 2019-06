Der Film befindet sich schon in der Endphase der Dreharbeiten und die Finanzierung ist gesichert. Das Crowdfunding mit einem symbolischen Fundingziel von 1 Euro dient daher der reinen Fanbasis-Aktivierung. Trotzdem waren am 20.06 bereits über 100.000 Euro zur Unterstützung des Films gesammelt. Alle Spender*innen bekommen die Chance, als tanzende Crowd bei einer Party in Brüssel oder Paris gefilmt zu werden und an der Auswahl des Film-Posters beteiligt zu sein.

Der Film wird voraussichtlich Ende 2020 erscheinen.