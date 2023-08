Rolando: Charts From the Past (August/September 1998)

Nicht nur für Oldschool-Techno-Fans sind diese Charts ein Juwel! 1998 schickte uns Rolando, Bürgerlich Rolando Ray Rocha, seine Liste. Er gehört zu den ehemaligen Mitgliedern von Underground Resistance und ist somit eine der prägenden Figuren der Technogeschichte. Besser bekannt war er als The Aztec Mystic. Unter diesem Alias produzierte der Detroiter 1999 die Knights of the Jaguar EP, die ein absoluter Klassiker wurde und auch heute noch mit ihrem Groove besticht.

Zu Underground Resistance stieß Rolando in den Neunzigern, nachdem er mit Labelgründer Mike Banks Bekanntschaft gemacht hatte. Seine erste Veröffentlichung auf dem Label erschien 1996, zur selben Zeit entstand auch der Austausch zwischen Detroit und Berlin, was ihn nach Europa führte. Er spielte unzählige Male im Tresor und veröffentlichte 2013 auf Ostgut Ton.

1998 – ein Jahr bevor er seinen großen Hit veröffentlichte – sendete Rolando DJ-Charts an die GROOVE und gab uns einen Einblick in seinen Plattenkoffer. Es ist eine Liste voller Schätze! Harter, schneller Techno von The Advent, DJ Rush und Tribal-Meister Jeff Mills gesellt sich zu Deep House von Morgan Geist, DJ Pierre und Scott Grooves. Auch für Electro-Fans ist mit dem immens wichtigen Album From 1985 to Present von Dynamix II etwas dabei.

Birmingham Techno gibt es mit „Risque de Choc” von Angel Alanis, zumindest um eine Ecke, weil der Track Surgeons „Electric Chicken” allzu ähnelt. Das wahre Highlight scheint aber „Groove La Chord” von Aril Brikha zu sein – und zwar deshalb, weil es genau die Schnittstelle zwischen hart und deep verkörpert, für die Detroit Techno immer stand.