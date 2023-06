Haçienda: Doku zeigt Rave-Geschichte des legendären UK-Nachtclubs

Die BBC hat eine Doku über einen der wichtigsten UK-Clubs der späten Achtziger veröffentlicht. The Hacienda – The Club that Shook Britain führt zurück in Manchesters wichtigsten Club der sogenannten Madchester-Jahre – eine Zeit, in der Bands wie New Order, Primal Scream und 808 State mit einer Mischung aus Gitarrenmusik und Electronica international Erfolge feierten.

Die Haçienda-Doku zeigt Auftritte von The Smiths, New Order und Madonna, die dort 1984 ihr UK-Debüt gab. Ehemalige Raver:innen sprechen über ihre Erlebnisse im Club. Bandmitglieder von New Order erzählen von früher. Und Noel Gallagher, der mit seiner Band Oasis berühmt wurde, trägt auch etwas bei.

Die Haçienda öffnete im Mai 1982. Das Label Factory Records finanzierte den Club, unter anderem durch die Einnahmen von New Order. Sowohl Haçienda als auch Factory gelten als Knotenpunkt für damals aufkommende Musikrichtungen wie Acid House.

The Hacienda – The Club that Shook Britain lässt sich via YouTube streamen.