Bloody Mary verwandelt den Phuture Classic „Acid Track“ in ein breakiges Acidmonster. Im Vergleich zum Original wird das Tempo hier deutlich angezogen. Und so tanzt die cleane 303-Baseline über einen flotten Breakbeat mit wummernder Kick und scharfem Snaregewitter. Ravige Chords, die einen in die Mitte der Neunziger zurückwerfen, untermalen das Gezwitscher der Baseline und die Ride Becken, die den Track in die Höhe pushen.