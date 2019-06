Dieses Mal mit Regal, Beroshima, Sophia Saze und Francesca Lombardo

Regal

Lieblingstracks:

1. Shlomi Aber – Redox (Bpitch)

2. Thomas P. Heckmann – EBM. 1 (VSK Remix) (AFU Limited)

3. Raffaele Attanasio – Gundam (Monnom Black)

4. 999999999 – 09 09 1999 (Planet Rhythm)

5. Poli & Lorenzo Reganzini – No Escape (Regal Remix) (HEX)

6. JKS – Deep Energy (Rave Alert)

7. Andrew Richley & Ryan Rivera – Trackman (Chris Liebing Remix) (Compressed)

8. Regal – Overground (Bpitch)

9. Alignment – Punishment (Involve Records)

10. Roll Dann – Deep Breath (Soma)

Lieblingsalben:

1. Opal – Burden of Truth (Involve Records)

2. Various Artists – Essential Memories (Emerald)

3. Perc & Randomer – Igneous (Perc Trax)

Beroshima

Lieblingstracks:

Random XS – Give your Body (Delsin) Kenny Larkin – Tedra (Azymuth) Logic System – Unit (EMI) Wild Planet – Cabasa Cabasa (Warp) Eberhard Schöner – Why Don’t You Answer (Harvest) A Homeboy, A Hippie And A Funki Dredd – Total Confusion (Tam Tam) Grauzone – Film 2 (Welt) Zero Gravity – Sensorium (Rhinebeat) DJ Rok – Cycle Sluts (Muller) 3 Phase – Der Klang Der Familie (Tresor)

Lieblingsalben:

Juan Atkins – Infiniti Collection (Tresor) Yoshinori Sunahara – Take Off And Landing (Kioon/Sony) Source – Organized Noise (R&S)

Sophia Saze

Lieblingstracks:

1. Wata Igarashi – Kioku (The Bunker)

2. Laksa – It Feels Like I’ve Been Here Before (Whities)

3. Rhyw – Biggest Bully (Fever AM)

4. Dina – Sea Trial (Molten Moods)

5. Special Request – Stairfoot Lane Bunker (Minor Science Remix) (Houndstooth)

6. Davis Galvin – Return From The Sky (Vanity Press)

7. Multiple Man – Face To Face (Fleisch)

8. Shanti Celeste & Hodge – Pips (Peach Discs)

9. Mor Elian – Dysmorphia (Hypercolour)

10. Claro Intelecto – Sirens (Delsin)

Lieblingsalben:

Helm – Chemical Flowers (Pan)

Sadaf – History Of Heat (Blueberry)

Sophia Saze – Self (Kingdoms)

Francesca Lombardo

Lieblingstracks:

1. Move D – Between us – (Shanti Records)

2. Villalobos and Einzelkind – Arnorac – (Pressuretraxx)

3. Lo soul – Island Time – (Hypercolour)

4. Saverio Celesti – Mental Box – (Imprints Records)

5. Wonky Dynamo – Never Loved Before – (Cunting Records)

6. David Beiger – The Dream Factory – (Giant Records)

7. Joe Smooth feat. Anthony Thomas – Promised Land – (D.J. International Records)

8. Hiroshi Watanabe – Threshold of Eternity – (Transmat Records)

9. Alter Ego – Rocker Gate 23 the Tuff City Kids remixes – (AER)

10. Anthony Fade – Auto Disco – (Sloth Boogie)

Lieblingsalben: