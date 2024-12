Die GROOVE DJ-Charts mit Alessandro Adriani, Bloody Mary, DJ Fucci, NASTARAN, Sven Weisemann und Vanaenae

- Advertisement -

Alessandro Adriani

Alessandro Adriani (Foto: Presse)

Tracks/EPs



Der Zyklus – Elektronisches Zeitecho [Clone Aqualung Series]

Jeff Mills – Step To Enchantment [Fuse]

Oscar Mulero – Lejos De Mi Origen [Warm Up]

6SISS – Quasar [Micron Audio]

Voltage Control – Apocalypse [Mannequin]

Steve Bicknell – Chaotic World [Reclaim Your City]

Phase Fatale – Altars [Bite]

Tensal – Esbar [Mord]

Ghost Dubs – True To Life [Basic Channel]

Alessandro Adriani – Wounds [Mannequin]

Alben/Compilations



CHBB – CHBB [Soulsheriff]

Dame Area – Toda La Verdad Sobre Dame Area [Mannequin]

Eros – Your Truth Is A Lie [Downwards]

Bloody Mary

Bloody Mary (Foto: Presse)

Tracks/EPs



Public Energy – Three O Three [Roots]

Bloody Mary – Alternate States Of Reality [Dame-Music]

Paranoid London – The Motion [Paranoid London]

DVS1 – Hush 06 [Hush]

E-bony – Machine Code EP [Dame-Music]

FJAAK – Remix01 [FJAAK]

Dynamic Forces – Substance EP [TH Tar Hallow]

Helena Hauff – Multiply Your Absurdities [Tresor]

The Advent – Shiolas [Paraiso]

Outlander – I Am I Was [Sonic Groove]

Alben/Compilations



VA – Missile 30 Years [Missile Records]

Oscar Mulero – Viaje Interior [Warmup Recordings]

Aphex Twin – Digeridoo [R&S]

DJ Fucci

DJ Fucci (Foto: Presse)

Tracks/EPs



TSVI – Vitamina H [Nervous Horizon]

Fritz Schnackenpfefferhausen – Bratwurst Beatz [UNTITLED Distribution]

Von Riu – Psykoz [Jerry Horny]

Jensen Interceptor, DJ Fucci – Manita de Gato [NAAFI]

Ziggy Twiss – SCHUMACHER BUBBLIN W/STYN [Self-released]

Burna – Pitcher [NEHZA Records]

Merca Bae, WOST – Cruces [Club Romantico]

Silva Bumpa – Music Is Da Answer [STERLING]

Farsight – Kalimotxo [WAVAWAVA]

Alben/Compilations



Panthera Krause – Aside The Aeons [KANN]

Lechuga Zafiro – Desde los oídos de un sapo [TraTraTrax]

1OO1O – ARIES [Self-released]

NASTARAN

NASTARAN (Foto: Presse)

Tracks/EPs



Regent – Forgiven [Planet Rhythm]

Kashpitzky – Determined [Be As One]

Confusion – Irresistible Impulse [Syxt]

Assumption – Red Alert (Lifka Remix) [Autonome Records]

Matrixxman – Assembly Line [Eskimo Recordings / N.E.W.S]

Troy – Shadow of the Comet [Non Series]

Thimo Konings – Middark [ALU Music]

DJ Dextro – Idade das Perguntas [Codein Music]

Phara – Beetham Tower [PHAAAR]

Swooh – The End [AKRONYM]

Alben/Compilations



Oxygeno – Body of Divinity [MORD]

VA – Federation of Rytm [Mutual Rytm]

Boy Harsher – Yr Body is Nothing [NUDE Club]

Sven Weisemann

Sven Weisemann (Foto: Privat)

Tracks/EPs



Nuron – Blanchimont [de:tuned]

Overnight Players – Shaka Part One / Kunta Kinte’s Revenge / Cha Cha

Die Gestalten – Ruhe In Frieden [Die Gestalten]

Gaussian Curve – Winter Sun / Fever Dream [Music From Memory]

Rising Sun – The Eternal [Echocord]

Mathimidori – Kingston Riddim [Freund Der Familie]

Adlas – Convergence EP [a.r.t.less]

Another Channel – Brother Love [Freund Der Familie]

Head High – HHH2 TRACKS [Power House]

Head High – 2ND-HAND BASSLINE [Power House]

Alben/Compilations



Lb Honne – Present Future / Here There 7 [Project Indigo]

E.R.P. – Faded Caprice [Apnea]

Nuron – DAT TAPES VOL. 02 [de:tuned]

Vanaenae

Vanaenae (Foto: David Nerong)

Tracks/EPs



Lavan – For The Love EP [Ascension On Wax]

Cinthie – I Warned You Baby [AUS Music]

Naone – The World Is a Fire [Down2Earth]

Uwe Jockel – Rio De Janeiro Blue [Gutter Loops]

Opal Sunn – Elastic – Phases I – III EP [Test Pressing Records]

Marc Brauner – Sketchy Sidewalks EP [Shall Not Fade]

Genius Of Time – Closer EP [Aniara Records]

Moonee – Brotherhood EP [Last Year In Marienbad]

Sally C & Eliza Rose – DR Pleasure EP [Big Chunkers]

Hayley Zalassi – Lose Your Head EP [Shall Not Fade]

Alben/Compilations



Upsammy – Strange Meridians [Topo2]

More Rice – More Rice 7 Year Anniversary Compilation Vol. I [More Rice]

Lb Honne – Present Future / Here There [Project Indigo]