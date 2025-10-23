Die GROOVE DJ-Charts mit Amotik, Bae Blade, Bailey Ibbs, DJ AYA, Litoshka und Shanda

Amotik
EPs
Glaskin – Captcha [CROWD]
Mathys Lenne – Oven [Blue Hour Music]
Kameliia – Parallel Realities [Mutual Rytm]
Vinicius Honorio – Thirsty Trap [Liberta]
Dustin Zahn – Surrender The Body [Enemy]
Ricardo Garduno – Hologramas [Tar Hallow]
Katnada – Angels [AMTK+]
Kohra & Monophonik – Uyire [Harmony Rec.]
Inox Traxx – Free [KNTXT]
Bae Blade
EPs
Bae Blade – Freak [Hot Haus/Unknown to the Unknown]
Luc – Funky Fat Beat [Kaos]
Aasi & Hoymans – Hot Show [Angelz]
Hermeth – Itsokei [6678876 Records DK]
HiTech – SPANK! [Loma Vista Recordings]
Bec – Dawn of a New Dimension [Intrepid Skin]
SPFDJ – That Stiletto Track [Intrepid Skin]
Miss Jay – Anxious Attachment [Self-released]
Nikki Nair & DJ ADHD – Uhhh [Scrap]
DJ WIFI – CHAOS [Self-released]
Alben/Compilations
Angelz – INDUSTRY CHILDREN [Angelz]
Pavvvvvvlo – Digital Mambo [Pavvvvvvlo]
Flirt Records – BISOUS BISOUS [✹FVA002✹]
Bailey Ibbs
EPs
VIL & Cravo – Self Reflektion 20 [Self Reflektion]
Alexander Johansson & Mattias Fridell – Rajtan Tajtan [LØMSK]
Adlas – Material Without Qualities [HAYES]
JSPRV35 – Skye [Illegal Alien]
Habgud – Distill [B.A.B.E]
Delano Legito – Body Warmth EP [V35 Records]
Ben Sims – ’99 Snapshot (ANNĒ Remixes) [Hardgroove]
Interakt – Advection [Relativity0.4]
Rene Wise – Deprivation [Enemy Records]
Alben/Compilations
Blawan – SickElixir [XL Recordings]
Agora Wax – AGW01 [Agora Records]
Clergy – 10 Years Compilation [Clergy]
DJ AYA
EPs
Pangaea – Manía / Neuromance [Hessle Audio]
LITE015 – AMOR NA ENDZ 3 [LOVE IN THE ENDZ]
Nina – Juice World [LOCUS Sound]
DJ Spit & Mathis Ruffing – Playmakers EP [Self-released]
DBFB – Radiant EP [Planet Rhythm]
Dismantle – fmad [More Time]
DJ Life – Forbidden Space EP [9FINITY]
Sebaas – Intermittent Desire [Waveform]
Cameron Audio – Deportes Dembow [Flippen Disks]
DJ JM – moov [Turbo Recordings]
Alben/Compilations
VA – Locus Sound – Compilation Vol. 5 [Locus Sound]
Litoshka
EPs
Sina xx – music with a massage [Subtyl]
DEAS – Basics EP [Bau Muzik]
Karenz – Plastic Surgery [Oura Records]
Lunarplatz – Forget Me Not [Self-released]
Marcal – Envhany & Deceive [Enemy Records]
Tarker – Fading Realities [MORD]
FVKS – Subsurface [Suara]
Bidoben – Places We Become [Clergy]
Maōh – Native Call [Primal Instinct]
Pierce – Unleash [Schimmer Records]
Alben/Compilations
VA – Clergy 10 Years [Clergy]
Mac Declos – Nothing Stands Still [Mama Told Ya]
PHTM – VA 3 [PHTM]
Shanda
EPS
LUAR – The Locked Room [Observant]
Askkin – NECH027 [NECHTO Records]
Arkan – Attraction [SK11X032 / Arkan]
Ebass – Ever Changing [Jack Fresia & Modular Side Music]
Lasse – Rogue EP [Lasse]
Volster – EXPOSITIONS Part 3 [Secession]
Andy Martin – La creación de las aves [Andy Martin]
Sicion & KUSS – The Journey [Molekül]
Amygdala – Die Welt [Amygdala]
Alben/Compilations
VA – Side A [BDVA003 / Bipolar Disorder Rec]
VA – Conceptual Grooves [Intrinsik]
VA – no pare – sigue sigue 3 [TraTraTrax]