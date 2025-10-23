Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
ChartsDJ-Charts

Die GROOVE DJ-Charts mit Amotik, Bae Blade, Bailey Ibbs, DJ AYA, Litoshka und Shanda

Katharina Pittack

Groove DJ-Charts Neu 2023

Amotik

Amotik (Foto: Mischa Fanghaenel)

EPs

Glaskin – Captcha [CROWD]
Mathys Lenne – Oven [Blue Hour Music]
Kameliia – Parallel Realities [Mutual Rytm]
Vinicius Honorio – Thirsty Trap [Liberta]
Dustin Zahn – Surrender The Body [Enemy]
Ricardo Garduno – Hologramas [Tar Hallow]
Katnada – Angels [AMTK+]
Hadone – Ribbon [ORBE]
Kohra & Monophonik – Uyire [Harmony Rec.]
Inox Traxx – Free [KNTXT]

Bae Blade

Bae Blade (Foto: Nicolas Estrella Romo)

EPs

Bae Blade – Freak [Hot Haus/Unknown to the Unknown]
Luc – Funky Fat Beat [Kaos]
Aasi & Hoymans – Hot Show [Angelz]
Hermeth – Itsokei [6678876 Records DK]
HiTech – SPANK! [Loma Vista Recordings]
Bec – Dawn of a New Dimension [Intrepid Skin]
SPFDJ – That Stiletto Track [Intrepid Skin]
Miss Jay – Anxious Attachment [Self-released]
Nikki Nair & DJ ADHD – Uhhh [Scrap]
DJ WIFI – CHAOS [Self-released]

Alben/Compilations

Angelz – INDUSTRY CHILDREN [Angelz]
Pavvvvvvlo – Digital Mambo [Pavvvvvvlo]
Flirt Records – BISOUS BISOUS [✹FVA002✹]

Bailey Ibbs

Bailey Ibbs (Foto: Elise Watson)

EPs

VIL & Cravo – Self Reflektion 20 [Self Reflektion]
Alexander Johansson & Mattias Fridell – Rajtan Tajtan [LØMSK]
Adlas – Material Without Qualities [HAYES]
JSPRV35 – Skye [Illegal Alien]
Hadone – Ribbon [Orbe Records]
Habgud – Distill [B.A.B.E]
Delano Legito – Body Warmth EP [V35 Records]
Ben Sims – ’99 Snapshot (ANNĒ Remixes) [Hardgroove]
Interakt – Advection [Relativity0.4]
Rene Wise – Deprivation [Enemy Records]

Alben/Compilations

Blawan – SickElixir [XL Recordings]
Agora Wax – AGW01 [Agora Records]
Clergy – 10 Years Compilation [Clergy]

DJ AYA

DJ AYA (Foto: Iga Drobisz)

EPs

Pangaea – Manía / Neuromance [Hessle Audio]
LITE015 – AMOR NA ENDZ 3 [LOVE IN THE ENDZ]
Nina – Juice World [LOCUS Sound]
DJ Spit & Mathis Ruffing – Playmakers EP [Self-released]
DBFB – Radiant EP [Planet Rhythm]
Dismantle – fmad [More Time]
DJ Life – Forbidden Space EP [9FINITY]
Sebaas – Intermittent Desire [Waveform]
Cameron Audio – Deportes Dembow [Flippen Disks]
DJ JM – moov [Turbo Recordings]

Alben/Compilations

VA – Locus Sound – Compilation Vol. 5 [Locus Sound]

Litoshka

Litoshka (Foto: Presse)

EPs

Sina xx – music with a massage [Subtyl]
DEAS – Basics EP [Bau Muzik]
Karenz – Plastic Surgery [Oura Records]
Lunarplatz – Forget Me Not [Self-released]
Marcal – Envhany & Deceive [Enemy Records]
Tarker – Fading Realities [MORD]
FVKS – Subsurface [Suara]
Bidoben – Places We Become [Clergy]
Maōh – Native Call [Primal Instinct]
Pierce – Unleash [Schimmer Records]

Alben/Compilations

VA – Clergy 10 Years [Clergy]
Mac Declos – Nothing Stands Still [Mama Told Ya]
PHTM – VA 3 [PHTM]

Shanda

Shanda (Foto: @thebluelithium)

EPS

LUAR – The Locked Room [Observant]
Askkin – NECH027 [NECHTO Records]
Arkan – Attraction [SK11X032 / Arkan]
Ebass – Ever Changing [Jack Fresia & Modular Side Music]
Lasse – Rogue EP [Lasse]
Volster – EXPOSITIONS Part 3 [Secession]
Andy Martin – La creación de las aves [Andy Martin]
Sicion & KUSS – The Journey [Molekül]
Amygdala – Die Welt [Amygdala]

Alben/Compilations

VA – Side A [BDVA003 / Bipolar Disorder Rec]
VA – Conceptual Grooves [Intrinsik]
VA – no pare – sigue sigue 3 [TraTraTrax]

In diesem Text

Weiterlesen

Die GROOVE DJ-Charts mit DJ Cringey, DJ Spit, DJ Sun, Erik Jabari, Nastia Reigel und VILLA

Eine weitere Runde der GROOVE DJ-Charts im Herbst – mit DJ Cringey, DJ Spit, DJ Sun, Erik Jabari, Nastia Reigel und VILLA.
Katharina Pittack -

Features

Clubschutzzone in Köln: „Das ist mehr als nur ein Signal”

Feature
In Köln gibt es eine deutschlandweit einmalige Clubschutzzone. Kann die gegen das Clubsterben helfen? Wir haben es uns vor Ort angeschaut!

fka.m4a: „Ich bin ein Träumer und möchte Geschichten schreiben”

Feature
fka.m4a schafft den ausdauernden Spagat zwischen musikalischer Romantik und Club-Euphorie. Wie der Künstler das macht, erfahrt ihr hier.

Track by Track: Sven Väth & Ralf Hildenbeutel – „L’Esperanza”

Feature
Sven Väth wirft Bücher ins Meer, Delfine applaudieren, und Ralf Hildenbeutel erzählt, warum das kein TUI-Spot, sondern Techno war.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv