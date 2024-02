Die GROOVE DJ-Charts mit Sangre Voss, Monty Luke, Bodhi, Hysteria Temple Foundation, resom, Bjarki und Mark Broom

Sangre Voss

Sangre Voss (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Meridian Brothers & Cyril Cyril – Navaja Bogotá [Los Disques Bongo Joe]

Milk Film – Cloudgazer [Cream Cone Records]

Yaleesa Hall – Shanks [Swap Shop]

Nhil Ov Curse – Triki Traki [Tropical Sadness]

QUE DJ – Xa Ndibuya [Amagogogo Sounds]

AGOSTINO – ZONA SISRI [Le Chatroom]

Remisería Temperley – GARZO EP [Rawa Club]

blue hat – camera [煮印不良品レコーディングス]

TeraphoniQue, Dnzl44, DQ Official – Quatro [Visionary Agency]

G Sudden – Skin Get Bun [DUPPY GUN]

Alben/Compilations:

Julián Mayorga, Andrés Gualdrón – Islas Atlánticas [Self-released]

SAYOHIMEBOU – CRYSTALAIMAI [Self-released]

Mucho Indio – Mucho Indio [Polen Records]

Monty Luke

Monty Luke (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Byron The Aquarius – Dey Know Vol. 1 [Phonogramme]

Shrlok – Music to Moving Image [Amar]

Russell Ellington Langston Butler – Call Me G [T4T LUV NRG]

E-Male – Genesis Calling [Squirrels On Film]

Steve O’Sullivan – Turf Wars [Phonogramme]

Paranoid London with Joe Love – Love One Self [Paranoid London]

Mod21 – Before And After Humans EP [Warm Up]

DJ HI-C – RASEN [Aum Recordings]

Monty Luke – Nightdubbing Part II [Rekids]

Iya Shillelagh – WaterWeight [Felt]

Alben/Compilations:

Monty Luke – Nightdubbing [Rekids]

Donato Dozzy – Magda [Spazio Disponibile]

Paranoid London – Arseholes, Liars, and Electronic Pioneers [Paranoid London]

Bodhi

Bodhi (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Bodhi – Popit [Hotflush Recordings]

Ploy – Vortex (Stripped Mix) [Deaf Test]

Squarepusher – Wendorlan [Warp]

Special Request – Hectic [SR187]

Ryan James Ford – Dimples [Clone Basement Series]

Dufraine – The Feeling [Scuffed Recordings]

Tom VR – GPS Says I’m Flying, So I Guess I Am [Ghostly]

Braille – Anxiety (Safe From Them) [Hotflush Recordings]

Lone – Waterfall Reverse [Greco-Roman]

Bufo Bufo – Tolmen [Klasse Wrecks]

Alben/Compilations:

AceMo – Save The World [Sonic Messengers]

Shed – The 030-Files [The Final Experiment]

Regal86 – Unearthed Vol. II [Self-released]

Hysteria Temple Foundation

Hysteria Temple Foundation (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Dailiv – Thermistor [Enter The Void]

YHVHSQUAD – Waiver [Zodiac Music]

Homemade Weapons – Tocsin [Disarm Series]

Earl Grey – Death Rattle EP [Rua Sound]

Wraz & Mat The Alien – After Hours [Artikal Music]

Siu Mata – Amasia EP [Nervous Horizon]

Beatrice M – Quarrels 160bpm [KRAKZH]

clipping. & Slikback – A clipping. Story [Sub Pop Records]

Sha Ru – Temporary Iteration [Woozy]

Acid Arab – Leila (KiNK remix) [Self-released]

Alben/Compilations:

Donato Dozzy – Magda [Spazio Disponibile]

KHALAB – Black Noise 2084 [CTEBCM]

Tomorrow Comes The Harvest – Evolution [Axis Records]

resom

resom (Foto: Piotr Pietrus)

Tracks/EPs:

Liquid DnB-like Ambient Grime 2 – 22′ Grime Mix [Sneaker Social Club]

DJ Maxicat – 123 [Cómeme]

Emerald – Supreme Being [Unknown to the Unknown]

Erika – Tomorrow’s Fires (Whodat Remix) [Interdimensional Transmissions]

Jurango – Muni Ce Boa [Livity Sound]

Liquid DnB-like Ambient Grime 2 [Sneaker Social Club]

Mr. G & Duncan Forbes – Cosmic Two [49North]

Nadia Struiwigh – Organic (OM Unit Remix) [Nous’klaer]

Tapo – Proximity [Morevi Records]

Teatre – Daze [Die Orakel]

Alben/Compilations:

Goat – Joy of Fear [NAKID]

Jacob Stoy – Overload [Uncanny Valley]

Kali Malone – All Life Long [Ideologic Organ]

Bjarki

Bjarki (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Burial – Dreamfear / Boy Sent From Above [XL]

VA – I hate music, especially when it’s played [NIX]

Polygonia – Living Patterns [ara]

Siu Mata – Amasia [Nervous Horizon]

Chlär – Modern Survival [Primal Instinct]

Hassan Abou Alam – Shalfata [YUKU]

Zvrra – Sstreet 2 space [Vulcanologist]

Peder Mannerfelt – The Benefits of Living in a Hole [VOAM]

Hodge – Voice Crash [Timedance]

VA – NIXW001 [NIX]

Alben/Compilations:

Bruce – Not Ready For Love [Timedance]

Ex.girls – Verk [BBBBBB]

Tzusing – Green Hat [Pan]

Mark Broom

Mark Broom (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Skov Bowden – Squad (Gene Richards Jr Mix) [Beard Man]

Alec Dienaar – Louder (Hyden Naked Remix) [LABURNŪM]

Mark Broom – Jazz Ting [Rekids]

BENZA – Check Mate [Secta]

Uncertain – Donna [Beard Man]

Tascamboy – 90.0 [White Label]

Inner City – Soundwaves (Mark Broom Remix) [Armada Music]

West Code – Nismo Edition [TRIPLEZERO000]

Stef Mendesidis – Aquation [White Label]

Skov Bowden – Projektor [Beard Man]

Alben/Compilations:

AI.Divino – Sheet Music [Self-released]

Roc Marciano – The Elephant Man’s Bones [ALC]

Estee Knack – Knacksaw Jim Duggan [Daupe!]