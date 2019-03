2 Octo Octa – For Lovers (Technicolour)



Auf den drei EPs die nach ihrem tief persönlichen Befreiungsschlag-Album Where Are We Going? folgten, konzentrierte sich Octo Octa (Maya Bouldry-Morrison) wieder mehr auf die körperlichen Bedürfnisse und Freiheiten, die auf dem Tanzboden zu finden sind. Die jüngste EP For Lovers führt weiter was Bouldry-Morrison vor der Transformation von Michael zu Maya beschäftigt hat: Einen glasklaren, machtvollen Sound zu finden, der die Trennschärfe und Sauberkeit, die Wucht und Bassfülle von Techno hat, aber doch eine Sensibilität, die auf die queeren Wurzeln von House verweist. Ein nichtbinäres Unentschieden, das gerade nicht Tech-House ist. Ein Sound, der sich direkt auf frühere Weder-Techno-Noch-House-Außenseiter wie etwa den Briten Schatrax bezieht, dessen kühlheißer Mittneunziger-Brenner „Snow Dogs“ eine der prägnantesten Folien für die Klangästhetik von Octo Octa darstellen dürfte. „For Lovers“ ist darin ganz und gar auf der Höhe der Zeit. Der eindeutige Hit „I Need You“ deutet sogar einen housigen Breakbeat an und folgt wie „Bodies Melt Together“ und „Loops For Healing“ dem etablierten aber immer noch frisch wirkenden Konzept kraftvolle Chords zu dreschen und mit übersattem Hall mit kurzen Vocal-Fetzen zu garnieren. Frank P. Eckert