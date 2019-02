3 Mozghan – @Nachtdigital Flex



Erinnerungen können trügerisch sein, speziell bei Musik. Wie oft schon war man von einem Track oder einem DJ-Set begeistert, nur um im Nachhinein bei erneutem Anhören festzustellen, dass es vielleicht doch nicht so toll war. Dass vielleicht die Stimmung, Emotionen, Drogen oder schlicht die Magie des Augenblicks besser waren als die Musik an sich. Mozghans Set vom vergangenen Nachtdigital Festival im Norden Sachsens ist inzwischen ein gutes halbes Jahr her – genug Zeit, um subjektiv eingefärbte Erinnerungen verblassen zu lassen und den nun veröffentlichten Ausschnitt aus ihrem Set rein musikalisch beurteilen zu können. Und tatsächlich, es hält dem Urteil stand. Über 2,5 Stunden lang schafft es die in San Francisco lebende DJ mithilfe von sehr acid-lastigen Tracks, aber auch einem starken Wave- und Industrial-Einschlag eine energiegeladene Spannung aufrechtzuerhalten. Im Prinzip der in letzter Zeit omnipräsente Cologne-Slow-Sound mit ein paar BPMs mehr. Die Übergänge sind dabei fließend und gleichzeitig dickflüssig wie zäher Kaugummi; das trägt dazu bei, dass sie langsam aber sicher immer noch einen draufzusetzen scheint. Platz für in sich gekehrte Momente bleibt dennoch. Inmitten all der sorgfältig ausgewählten Podcast-Mixe sticht diese Live-Aufnahme mit ihrer spontanen Energie umso deutlicher heraus. Cristina Plett