4 DJ Rocca – The Pasta EP (Wonder Stories)



Was der Titel ankündigt, ist auf der Platte auch drauf – jedes einzelne Stück ist nach einer Pastasorte benannt: Spaghetti, Fusilli und Penne stehen auf dem Menü, das sich der Italiener Luca Roccatagliati für das in Brooklyn ansässige Label Wonder Stories ausgedacht hat. Die Pastasorten mögen äußerst gängig sein, die Musik von DJ Rocca ist indes eine Gaumenfreude. “Spaghetti” wird von einem dieser etwas beschleunigten Uptempo-Hip Hop-Beats angetrieben, wie man sie in den ganz frühen Neunzigerjahren häufiger in House-Tracks antraf. Ins Bild passen auch diese knappen Synthesizer-Stabs, die an alte Pal Joey-Platten erinnern. Doch immer wieder gelingt es Roccatagliati, diese Remake-Assoziationen aufzubrechen, was eine der Stärken dieser EP ist. Achtzigerjahre-House-Elemente und weit entrückte Synthesizer-Flächen rührt der Italiener auf “Fusilli” zusammen, und “Penne” lässt eine Electro-Funk-Bassline auf verballerte Jazz-Flöten treffen. Und dann lauert da noch DJ Fett Burger mit seiner recht irren Combinazione der Stücke “Spaghetti” und “Fusilli”. Holger Klein