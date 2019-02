Foto: Presse (Latitude Record Store)

Die Berliner Griessmuehle eröffnet einen neuen Plattenladen. Der Latitude Record Store wird sich in der Sonnenallee 221, sprich in direkter Nachbarschaft zum Club befinden. Neben neuen Releases werden hier auch Second Hand-Platten u.a. in den Bereichen House, Techno, Disco und Funk zu finden sein.

Die Eröffnung des Stores findet diesen Freitag um 14 Uhr statt. Für das leibliche Wohl sorgt das angrenzende Bistro der Griessmuehle, CC Neukölln. Außerdem werden einige DJs zum Opening spielen – das Line Up ist bisher aber noch nicht bekannt. Weitere Infos zu dem Event findet ihr auf der zugehörigen Facebook-Veranstaltung.