Foto: Yasmina Haddad (Efdemin)

Einen Monat nach der letzten Party in der Mischanlage legen The Third Room nach und bringen binnen kurzer Zeit das zweite hochkarätige Line-up in die Essener Location: Efdemin, Helena Hauff und Oscar Mulero bespielen das stillgelegte Bergwerk.

Wir verlosen 2×2 Gästelistenplätze für The Third Room x Mischanlage in Essen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bis 25. Februar eine Mail mit dem Betreff Mischanlage an gewinnen@groove.de!

Groove präsentiert: The Third Room x Mischanlage

2. März 2019

Line-up: Efdemin, Helena Hauff, Oscar Mulero

Mischanlage

45141 Essen