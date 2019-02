1 Tirzah



Foto: Camille Blake (Tirzah)

Am Sonntagabend fand das CTM im Heimathafen Neukölln seinen Abschluss. In dem Theatersaal aus der Mitte des 19. Jahrhunderts fanden gut 800 stehende Leute Platz. CURL, ein Londoner Kollektiv und Label, eröffnet mit appellativem Rap den Abend. Als Tirzah dann nach einer Viertelstunde beginnt, fällt sofort auf: Die Hälfte der Crew steht immer noch auf der Bühne. Nicht aus reinem Zufall, denn Mica Levi und Coby Sen waren beide bereits an Tirzahs Album Devotion beteiligt – Levi als Koproduzentin und Seun war mit seiner gefühlvollen Bassstimme auf dem Titeltrack der Platte zu hören. Das gesamte Album bestach vor allem durch seine Stripped-Downness: Die Texte (die üblichen Themen wie Liebe und Heartbreak) waren stripped down. Die Produktion – man hat als Hörer eigentlich sofort dein Eindruck, dass Tirzah das Album allein mit einer Hand voll Emotionen und einem All In One-Synthesizer im Bett produziert hat: Stripped down. Das wirkt aber nicht faul oder unfertig, sondern vermittelt irgendwie eine aufrichtige und gefühlsbewusste Naivität. Diese paart sich ganz einfach mit dem Geschick, die eher unverkopften Sachverhalte melodiös komplett passend zu untermalen. Und so wie sich auch auf dem Album eine einfache und fühlende Stimmung breitmacht, funktioniert auch das Livekonzept von Tirzah über Understatement. Während ihre beiden Kolleg*innen im Hintergrund Drum-Pads, Synthesizer, gelegentlich auch eine auffällig rechteckige E-Gitarre in Schwingung versetzen, ist Tirzah etwas weiter vorne und starrt an die Decke. Auf einige mag das wahrscheinlich geistesabwesend wirken. Vor dem Hintergrund der Verletzlichkeit ihrer jüngsten Musik macht dann aber doch wieder alles Sinn. Wer mit dem Album schon vertraut war, den haben hier auch keine allzu großen Überraschungen erwartet. Die Setlist beschränkte sich auf die von Devotion. Sicher wird es Langzeit-Fans geben, die an diesem Abend älteres Material vermisst haben. Andererseits hätte ihr Auftritt so auch schnell an Kongruenz eingebüßt. Übliche Live-Tweaks an den einzelnen Stücken blieben nicht aus – mal hörten sie sich eher zweckmäßig an, andere Male trafen sie aber voll ins Schwarze und verhalfen einzelnen Momenten zu mehr Intensität. Insgesamt hatte man das Gefühl, dass Tirzah mit ihrer unscheinbaren Stimme und schüchternen Art mehr Teil des ganzen Geschehens war, als sich ihre Bühnenpräsenz einzufordern. Wer zum Abschluss also einen Big Bang erwartet hat, wurde wahrscheinlich enttäuscht. Sicher aber war die Unverfälschtheit, die sie an dem Abend mitgebracht hat, vor allem für ein Konzert eine schöne Abwechslung. Benjamin Kaufman