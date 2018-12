5 Dave Aju – Off Weed Or Sane EP (Accidental Jnr)



Der Jazzdrummer Max Roach konnte Blech zum Glühen bringen, seine Hi-hat-Soli sind legendär. Mit „Max At Masonic” verbeugt sich Dave Aju vor dem Virtuosen, lässt den Drummer Friedemann Ziepert ein wild-wirbelndes Solo auf den Tretbecken spielen und addiert nur spärliche Synths, Bässe und Stimmen. Ganz nebenbei positioniert er sich auch selbst als Künstler, der sich um nichts schert, weder um übliche Shop-Regeln für EPs noch um Dancefloor-Funktionalismus. „Dance Like Everybody’s Watching” siedelt dann irgendwo zwischen Felix Da Housecat und klaustrophobischer Voodoo-Disco und könnte das Finale eines bizarren Zombie-Voguing-Contests krönen. „O.O.O.“ tarnt sich zuerst mit einer smoothen Discostimmung, um sich dann doch in eine schräg-schummrige Acidlauge zu schmeißen. Und das trippige „Telekuneko” entpuppt sich als das DJ-Tool der EP: So könnte eine Zusammenarbeit von Brian Eno und David Byrne klingen, wären die Herren 40 Jahre jünger und „My Life In The Bush Of Ghosts“ das Album der Stunde. Mathias Schaffhäuser