Seit 30 Jahren ist Substance aka DJ Pete nicht wegzudenkender Bestandteil der Berliner Techno-Szene. Trotz dieser langen Zeitspanne veröffentlichte Peter Kuschnereit bis dato nur sporadisch Tracks, etwa auf den Ostgut-Compilations Fünf und Zehn. Am 25. Januar erscheint mit Rise And Shine nun die erste Solo-EP des ehemaligen Hard Wax-Mitarbeiters, die auf fünf Tracks den Eklektizismus zelebriert und sich irgendwo zwischen Industrial, Bassmusik und Techno einnistet.

In naher Zukunft spielt Kuschnereit als DJ Pete zweimal im Berghain: Am 15. Dezember und am 26. Januar, einen Tag nach dem Release von Rise And Shine.