2. Portable – Believing (Khoikhoi)

Der aus Südafrika stammende, in Europa lebende Portable verarbeitet seine afrikanische Herkunft in einem Minimal-House-Sound und kommt dabei ohne offensichtliche, folkloristische Elemente aus. Den Bezug zur afrikanischen Musik drückt er in einem ungewöhnlich hierarchiefreien Umgang mit den Klängen aus. Bei „Believing“ etwa öffnet er den Groove, indem er auf eine Snaredrum auf der dritten Taktzeit verzichtet. So verpasst er dem behutsamen Housestück eine überraschende rhythmische Gebrochenheit. Ebenso wird der Song in Portables außergewöhnlichem, klassisch ausbildetem Tenor vorgetragen, der dem in dem Stück zitierten „Don’t Stop Believin’“ von Journey einen hochkulturellen Feinsinn einimpft. (Alexis Waltz)