Was mich zum DJ gemacht hat: Mein Freund Karim el Morr, der mir mit 16 zum ersten Mal seine Plattenspieler zeigte.

Mein erstes DJ-Set: war auf dem Geburtstag meiner damaligen Freundin. Mein Vater ließ das Artwork des Flyers auf ein Shirt drucken, dass ich dann beim „Gig“ trug.

Ich lege auf mit: Vinyl und USB.

Ein guter DJ ist für mich jemand, der…ich glaube nicht wirklich an eine Formel. Gibt es doch so viel verschieden gute DJs. Der eine hat die seltensten Platten, der andere ist besonders authentisch, der nächste ist ein technischer Virtuose. Ich kann mich für jeden DJ-Typen begeistern. Aber die, die ich gut finde, haben mit Sicherheit eines gemeinsam: Sie haben ein Stück weit ihr Leben der Musik verschrieben, verbringen ihren Alltag damit. Das kostet Zeit und Energie. Man muss es unbedingt wollen, dann kommt mit der Zeit auch das Selbstbewusstsein, das es braucht um vielleicht besonders gut zu sein.

Durch meine Residency im Blitz Club habe ich gelernt, dass…man dem Publikum gegenüber genau so offen sein muss, wie umgekehrt.

Wenn ich nicht gerade hinter den Decks stehe, dann…arbeite ich am musikalischen Programm für das Lighthouse-Festival oder bin im Studio. Außerdem suche ich gerade nach einem Job in einem Plattenladen hier in Wien.

Meine zwei Secret Weapons:

DJ Technic – „Charm City Groove“

Derrick May – „Sinister“





Stream: Leo Küchler alias Vince – Am Deck 39

DJ Healer – Protectionspell

Arthur Russel – This Is How We Walk On The Moon

Mark Pritchard – Come Let Us (feat. Gregory Whitehead)

Global Communication – 8:07

Earth Trax & Newborn Jr. – Diamond Edge

Vakula – Tale Of The Eternal Thought

Atoms For Peace – Before Your Very Eyes

Jon Dixon feat. Mike Banks, Kris Johnson, De’Sean Jones – When Belgrave Met Banks

The Maghreban – Broken

Fango – Ermes

Lanark Artefax – Touch Absence

Thee J Johanz – Unreleased#9

Corporeal Face – Permo

Enrico Mantini aka The Night Noise -Hypnotizer (Virtual Hypnosis)

Scan 7 – Blackmoon Rising

2 High – 2 High

Scott Grooves – Hybrid Part: Deneb

David Goldberg – Emo Serialism

Don Williams – Dies Ater

Ryan James Ford – Rachel Whiteread

Dj Windows XP – How Did You