Lighthouse Festival 2024: Wir verlosen Tickets!

Vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2024 findet das Lighthouse Festival in Kroatien statt. DJs wie Marlon Hoffstadt, MARRØN und Job Jobse treten neben aufstrebenden Talenten wie Chlär und BAE2BAE am Strand von Poreč auf. Außerdem gibt es Workshops, Kakao-Zeremonien und Atemübungen zu erleben. Was sich beim Strandspaß 2023 abgespielt hat, lest ihr hier.

Wir verlosen 1×2 Tickets ohne Unterkunft für das verlängerte Wochenende auf der Halbinsel von 29. Mai bis 2. Juni 2024. Wer dabei sein will, schickt uns bis zum 27. Mai eine E-Mail mit dem Betreff LHF24 und seinem vollen Namen an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: Lighthouse Festival 2024

29. Mai bis 2. Juni 2024

Laterna, Kroatien



Tickets: ab 159€