Foto: Presse (Virginia)

Shaun J. Wright und Alinka haben sich einem klassischen Sound und klassischen Themen verschrieben. Butterweiche House-Grooves, beseelte Vocals – hier scheint das Jahr 1995 nie verstrichen zu sein. Was nun eben nicht heißt, dass es nicht vorwärts ginge. Auf ihrem gemeinsamen Label Twirl meldet sich das Duo nun mit einem sommerlichen Anthem zurück, das neben einer Matt Tolfrey-Bearbeitung auch mit einem Remix von Virginia aufwartet. Die schlägt schließlich schon seit jeher in dieselbe Kerbe und vereinte zuletzt auf ihrem Album Fierce For The Night für Ostgut Ton Pop und House zu einer Mischung, die noch an jedem Herzstrang zieht. Ihr „Falling For You“-Rework ist ein samtiges, mit dezenten Acid-Sprengseln abgeschmecktes Kompliment in Richtung Dancefloor und emotionalem Wohlbefinden zugleich. File under: Musik, die alles erträglicher macht.

Wir präsentieren den Virginia-Remix von Shaun J. Wrights & Alinkas „Falling For You“ als exklusive Premiere!



Stream: Shaun J. Wright & Alinka – Falling For You (Virginia Remix)



Shaun J. Wright & Alinka – Falling For Your (Twirl)

01. Falling For You

02. Falling For You (Virginia Remix)

03. Falling For You (Matt Tolfrey EC1 Mix)

Format: digital

VÖ: 06. Juli 2018