Foto: Presse (Agents Of Time)

Tale Of Us hatten noch nie sonderlich viel Lust aufs Kleckern, bei den beiden Italienern war schon immer Klotzen angesagt. Dass die dritte Compilation ihres Afterlife-Labels dann also 15 Tracks mit zum Teil exklusiven Kollaborationen auf satten vier 12″s umfasst – kein großes Wunder eigentlich. Neben dem Duo selbst, Recondite & Henrik Schwarz, SCB, Sterac und Konstantin Sibold & Kosme ist auch das Trio Agents Of Time vertreten. Das italienische Trio hat seit seiner Gründung 2013 mit Releases für Correspondant, Curle oder sein eigenes Obscura-Imprint auf sich aufmerksam gemacht und liefert mit „Paradigm“ hart slammende Grooves ab, welche an die Live-Qualitäten der drei Italiener erinnern und zugleich als kleiner Vorgeschmack auf eine kommende Afterlife-EP dienen. Drunter machen’s Tale Of Us schließlich nicht.

Wir präsentieren Agents Of Time „Paradigm“ als exklusive Premiere!



Stream: Agents Of Time – Paradigm



Realm Of Consciousness Pt. III (Afterlife)

01. Tale Of Us – Nova

02. Agents Of Time – Paradigm

03. Recondite & Henrik Schwarz – Motion

04. Ovend – Nuits Fauves

05. Mind Against – Portal

06. Fideles – Lotus

07. SCB – Tide Slide

08. Øostil – Quantic

09. Sterac – Universum

10. Edit Select – Phase In

11. Luigi Tozzi & Antonio Ruscito – Subterrel + Ex Funzione

12. Konstantin Sibold & Kosme – Cyclone

13. Hunter/Game – Changing Weather

14. Kevin de Vries – Mágoa

15. Tone Depth – Ibn Sina

Format: 4LP, digital

VÖ: 29. Juni 2018