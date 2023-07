Kanello Galore: Day & Night mit B3B-Set

Kanello Galore lädt nach dem Opening-Programm im Mai am kommenden Samstag, den 15. Juli, zum nächsten Sommer-Event am Coconut Beach in Münster ein. Melodic House und Techno von Colyn, Denis Horvat und Konstantin Sibold stehen auf dem Programm – und zwar in Form eines sechsstündigen B3B-Sets.

Support gibt es von Skarn, einem Newcomer aus Dänemark. Nicht zu verwechseln mit Agent Michael Scarn, liefert Skarn einen Mix aus melodischem Techno und Indie-Dance mit einem Hauch von Afro-Vibes. Außerdem dabei sind die Resident-DJs Marco Mesem, Redfocks und Verena Becker.

GROOVE präsentiert: Kanello Galore 2023

15. Juli 2023

Tickets: ab 11 Euro

Coconut Beach

Münster