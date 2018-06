Foto: Jasmine Hirst (Lydia Lunch)

Nachdem bereits Konzerte und Auftragswerke von unter anderem Ghostpoet, Karen Gwyer, Pan Daijing und Henrik Schwarz für die vierte Ausgabe der Pop-Kultur Festival bestätigt wurden, steht nun das volle Line-Up des Berliner Festivals fest. Zwischen dem 15. und 17. August 2018 werden in der Kulturbrauerei unter anderem der Krautrock-Pionier Irmin Schmidt von CAN, die No-Wave-Queen Lydia Lunch und die Reggae-Expertin und Musikerin Vivien Goldman mit Konzerten, Filmscreenings und Gesprächsrunden gewürdet. Des Weiteren hat sich das legendäre US-amerikanische Kollektiv The Last Poets für ein Konzert zum 50. Jubiläums des Projekts angekündigt und mit „Pop-Hayat“ wird dem regulären Festivaltreiben ein von der Golden Pudel-Resident Yeşim Duman veranstaltetes Programm danebengestellt, dass queere und postmigrantische Perspektiven im Rap- und Clubkontext ins Auge fasst.



Groove präsentiert: Pop-Kultur 2018

15. bis 17. August 2018

Line-Up: … And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Ablas Soundsystem, Ace Tee & Kwam.e, Agar Agar, Ahzumjot, ANDRRA, Anna von Hausswolff, Ava Bonam, BEARCAT, Better Person, Boy Harsher, Brutal Measures, Carmen Villain, Chelsea Wolfe, Choolers Division, Dan Michaelson, Die Mausis, Die Nerven, DIVES, Drangsal, Ebow, Flohio, FM Einheit, Gaddafi Gals, Ghostpoet, Haiyti, International Music, Islamiq Grrrls & oOoOO, Itaca, Josefine Rieks, Kedr Livanskiy, KILLA, Laura Perrudin, Lisa Morgenstern, Lizzie Doron, Malik Djoudi, Mark Ernestus‘ Ndagga Rhythm Force, MIAHUSH, Moses Schneider, Munsha, Ms Banks, Myrkur, Neneh Cherry, Nilüfer Yanya, Noga Erez, OY, Pranke, RÁN, Salwa Houmsi, Sassy 009, Shortparis, Stockelborn, Swutscher, The Last Poets, The White Screen, ValerieRenay, Vivien Goldman, Voyou, YGG u.v.m.

Auftragswerke: 21 Downbeat, Automat, Die Türen, »Ein Hit ist ein Hit«, Henrik Schwarz & Alma Quartet, Hope & Moritz Majce, Irmin Schmidt, Karen Gwyer, Kat Frankie, Lydia Lunch, Mix The City Berlin, »Over The Rainbow«, Pan Daijing, »Pop-Hayat«, »Quinceañera Staatsakt«, »Sophia Kennedy presents Sky Blue Cowgirl«

Tickets: Festivalpass 65,20€

Kulturbrauerei

Schönhauser Allee 36

10435 Berlin