Hurricane, Happiness, Wacken, Highfield und Lollapalooza Berlin sind in diesem Jahr die Top-Adressen für richtig guten Kaffeegenuss, Lebensfreude und natürlich jede Menge Musik. Mit Melitta wird dabei nicht nur Kaffee zum Genuss, sondern mit dem Must-Have der diesjährigen Festivalsaison auch das Festivaloutfit: Beachslides mit Kaffeeblütendruck im Melitta Stil sind der große Hingucker bei der Melitta Festivaltour 2018.

Wer ein Festival besucht, will nicht schlafen, sondern ‚all night long‘ feiern. Für alle Kaffeelovers und Bohnenanhänger ist der leckere Wachmacher ein absolutes Must Have. Sich auf dem Festivalgelände eine Tasse Kaffee zu kochen, ist aber gar nicht so einfach: Schließlich gelten Porzellanfilter oder French Press als potentielle Wurfgeschosse und können – selbst mit dem freundlichsten Lächeln auf den Lippen – an keiner Security vorbeigeschmuggelt werden. Viele setzen daher seit Jahren auf Instant Coffee: Tüte auf, Wasser dazu, fertig. Kann man machen, geht aber mit den Kaffeespezialitäten von Melitta deutlich besser. Unter dem Motto „Friede, Freude, Beats & Bohne“ werden die Gäste auf den einzelnen Festivals darum nicht nur an den Melitta CoffeeBars mit einem erfrischenden Koffeinkick verwöhnt, sondern bekommen darüber hinaus auch im Melitta Festival Wohnzimmer köstliche Kaffeespezialitäten serviert.

Als Gegenprogramm zum üblichen Festivalgetümmel lädt das zweistöckige Wohnzimmer zu einer entspannten Auszeit ein. Egal, ob ein starker Espresso am Morgen oder ein lockerer Latte am Abend – die Melitta Baristas zaubern für jeden Geschmack leckere Spezialitäten. Aber natürlich kommen nicht nur Bohnenanhänger auf ihre Kosten. Für Beats, Gänsehautfeeling und Glücksmomente zur heißen Bohne sorgen exklusive, musikalische Highlights sowohl auf dem Campingplatz als auch im Melitta Festival Wohnzimmer. Damit aber noch nicht genug, denn vor der Frage nach den Headlinern steht natürlich die Frage nach dem perfekten Festivaloutfit: Als i-Tüpfelchen und besonderes Accessoire gibt es bei Melitta stilsichere Badelatschen, mit denen man bequem vom Zelt zur Bühne wandern oder lässige Dance Moves unter der Dusche vollbringen kann – die einzigartigen und limitierten Slides mit dem Kaffeeblütendruck sind für jede Festivalsituation und jedes Wetter die idealen Begleiter. Als angesagtes Sommeraccessoire verlängern sie auch nach dem Festival das Friede, Freude, Beats & Bohne Feeling.