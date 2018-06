Foto: Presse (Stacey Pullen)

Track-ID-Crew, aufgepasst! Jeden Monat erlauben uns die Music On Ibiza-Residents und -Gäste einen Einblick in das, was von der diesjährigen Saison zu erwarten ist. Mit Stacey Pullen hat Marco Carola an diesem Freitag einen alten Freund hinter die Decks des Amnesia eingeladen – der Produzent, DJ und Labelbetreiber ist ein gern gesehener Gast bei Music Ons Sommer-Residency. Die Detroit-Legende kommt mit ein paar frischen Cuts an, wie ein Blick in seinen Plattenkoffer verrät. Einige der Tracks, die der Blackflag Recordings-Betreiber für den Freitag ausgewählt hat, sind bisher unveröffentlicht. Als wäre das allein nicht schon Grund genug, das Wochenende am Freitag im Amnesia beginnen zu lassen, werden auch alle Techno-Bedürfnisse bedient: Während Carola und Pullen den Terrace-Floor bespielen, bemannen Marco Faraone, Joey Daniel und Hugo Bianco die Plattenspieler im Club Room.

01. Neverdogs – Neverdogs (Stacey Pullen’s Space Odyssey Dub) (Oblack)

02. Cocodrils – Battle Rap (Paco Osuna Remix) (Blackflag Recordings – Forthcoming)

03. MASON Collective – Try That Pattern (Blackflag Recordings)

04. Jay de Lys – London Ghetto (Original Mix ) (Blackflag Recordings)

05. Harry Romero – Can U Feel It (Original Mix) (Toolroom)

06. Humantronic – Nuria (Extended Mix) (KMS)

07. Mar T – The Prophecy (Stacey Pullen’s Deep In Detroit Remix) (WOW Recordings – Forthcoming)

08. G Flame – Fever (Sterac Stripped Remix) (This and That)

09. Berkson & What – Energy Systems ft. JoJo De Freq (ModelMaker)

10. Daniel Sanchez – Beton (Christian Burkhardt Remix) (DPE)



Music On Ibiza

15. Juni 2018

Line-up: Marco Carola, Stacey Pullen, Marco Faraone, Joey Daniel, Hugo Bianco

Amnesia

Carretera Ibiza a San Antonio

07816 Ibiza

