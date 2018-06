1. Acronym City – Powermoves (Running Back Double Copy)

Das Mitte der 90er zwei Platten umfassende On-Off-Projekt Acronym City des Metro-Area-Mitglieds Darshan Jesrani wird über Gerd Jansons Running Back Reissue-Sublabel neu aufgelegt. Im Gegensatz zu klassischen Reissues legt Janson wie auch schon auf Kalks ‎Äkäsha nochmal selbst Hand an und veröffentlicht seine aufpolierten DJ-Edits mit modernem Twist. Der 3-Tracker zeigt, welchen Einfluss House und Techno aus Detroit damals auf die Musikszene in und um New York hatten und was dabei herauskommt, wenn man beides in einen Topf schmeißt. Das Titelstück im Besonderen vereint das Beste aus beiden Szenen, den jackenden Techno-Vibe der Motor City sowie die souligen Chords aus Big Apple. Zusammengenommen scheint das eines der Rezepte für Zeitlosigkeit zu sein und zeigt auf, warum diese Tracks auch heute noch so gefragt sind. (Felix Hüther)