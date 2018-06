Foto: Unbekannt (Basement Jaxx)

Es mag heute schwer vollstellbar sein, aber Ende der neunziger Jahre waren die Briten Basement Jaxx das wohl populärste House-Duo nach Daft Punk – samt Top-Ten-Hits, Lara-Croft-Soundtrack und einer Tour mit Robbie Williams. In ihren Charts From The Past aus der Juni-Ausgabe 1998 der Groove reit sich Hit an Hit – von Stardusts „Musi Sounds Better With You“ bis The Dons „Horn Song“.