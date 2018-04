1. Peggy Gou – Travelling Without Arriving (Phonica White)

Gou-Mania auf allen Kannälen – 2018 wird ganz sicher als das Breakthrough-Jahr der in Berlin lebenden Koreanerin in Erinnerung bleiben. Kurz nach ihrer Once EP auf Ninja Tune mit dem bereits als Sommerhit gehandelten Vocal-Track „It Makes You Forget (Itgehane)“ kommt nun mit Travelling Without Arriving (ein altes DJ-Topos) ihre zweite Maxi für Phonica White heraus. Peggy Gous Track ist ein subtiler 90ies-inspirierter Deephouse-Track, der in all seiner Nonchalance den Retro-Hunger zeitgenössischer House-DJs befriedigen kann. Der eigentliche Hit auf der Platte ist aber der Remix von Ge-Ology, ein in New York lebender Producer, der im Laufe seiner Karriere mit HipHop- und Soul-Acts wie Mos Def, Jill Scott oder De La Soul gearbeitet hat, aber eben auch House-Tracks auf Theo Parrishs Sound Signature veröffentlichen konnte. Seine Version schichtet Kicks um Kicks und addiert eine einprägsame Synth-Figur zu einer so großartigen wie upliftenden Dancefloor-Nummer.