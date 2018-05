1. Róisín Murphy – All My Dreams / Innocence (The Vinyl Factory)

Im Zuge der großen Koze-Festspielwochen kommt eine neue, eigene Veröffentlichung von Róisín Murphy natürlich zur rechten Zeit. Die irische Sängerin kann ja auf eine karrierelange Liebesbeziehung mit House Music zurückblicken, und trotzdem überrascht einen ihre Wahl für den Produzenten ihrer neuen Single – der ersten von drei folgenden – positiv. Der US-Amerikaner Maurice Fulton ist nicht nur einer der eigenwilligsten, charismatischsten House-Producer überhaupt mit Hang zum spleenigen Funk, Jazz und Band-Sound, er hat auch bereits mit der Sängerin Kathy Diamond gearbeitet. „All My Dreams“ ist dann auch ein großartiger Popsong mit House-Ästhetik, wie man ihn sich von Murphy nur wünschen kann: druckvolle Vintage Drums, ein funky Disco-Gitarrenlick und ihr bittersüßer Gesang, bei dem vor allem vor allem die Zeilen „Ridiculously sexy, this is ridiculous. This wait is driving my crazy, it’s just ridiculous“ im Ohr hängen bleiben. Man möchte ein ganzes Album von den beiden hören.